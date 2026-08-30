Mercadona pone fin a su horario de verano en Málaga: sus tiendas vuelven este lunes al horario habitual

El horario especial de verano de Mercadona llega a su fin este domingo, 30 de agosto, en los supermercados que han aplicado durante los últimos meses una ampliación de su apertura en zonas turísticas. En la provincia de Málaga, una treintena de establecimientos se acogieron a esta medida y volverán desde este lunes, 31 de agosto, a su horario habitual.

La cadena activó este horario especial el pasado 22 de junio en alrededor de 320 supermercados de toda España, principalmente en municipios turísticos y localidades con una elevada presencia de segundas residencias.

Durante este periodo, los establecimientos incluidos en la medida han permanecido abiertos hasta las 22.00 horas de lunes a sábado. Además, algunos supermercados han abierto también domingos y festivos hasta las 15.00 horas, en función de la normativa comercial y de las características de cada zona.

En Málaga, este horario ha afectado especialmente a tiendas situadas en municipios con una fuerte afluencia turística, entre ellos la capital y localidades de la Costa del Sol como Marbella.

Los municipios de Málaga en los que abrirá Mercadona

La compañía limitó esta apertura los domingos y con horario ampliado a determinados municipios con el objetivo de reforzar el servicio en las zonas costeras con mayor afluencia turística durante el verano. Los establecimientos que sí abrirán los domingos estarán ubicados en Torrox, Estepona, Manilva, Vélez-Málaga, Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Málaga capital, Nerja, Rincón de la Victoria, Marbella y Algarrobo.

El horario de los domingos ha sido de 9.00 a 15.00 horas, aunque no se aplica en todos los supermercados de la provincia. La principal excepción será el supermercado de Mercadona en Plaza Mayor, que abre sus puertas una hora más tarde, de 10.00 a 15.00 horas. Los horarios y qué supermercados abren se puede consultar en su página web.

Mercadona vuelve al horario de 9.00 a 21.30 horas

Con el final de la campaña de verano, los supermercados que habían modificado su apertura regresarán desde el lunes 31 de agosto al horario habitual de 9.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado.

También dejarán de abrir, con carácter general, domingos y festivos, aunque la compañía mantiene excepciones en determinados establecimientos.

Por este motivo, antes de acudir a una tienda concreta, es recomendable consultar el horario actualizado del supermercado en el buscador oficial de establecimientos de Mercadona.

Un supermercado de Málaga capital será la excepción

Una de esas excepciones se encuentra en Málaga capital. El Mercadona situado en Vialia mantiene habitualmente su apertura hasta las 22.00 horas, por lo que en su caso no se producirá un cambio de horario a partir de la próxima semana.

El fin del horario de verano marca así el regreso a la normalidad para buena parte de los supermercados de Mercadona en Málaga después de más de dos meses con horarios adaptados a la mayor demanda de la temporada turística.