Aemet prevé hasta 37 grados en Málaga: el Valle del Guadalhorce concentrará el mayor calor en el inicio de septiembre

Termina agosto y, para muchos, eso ya significa que el verano acaba y vuelve la rutina. Este año, la última semana del mes ha sido más fresca de lo habitual, lo que ha adelantado ese sentimiento otoñal. Pero Málaga parece que no va a despedirse tan pronto del verano, ya que, tras la bajada de las temperaturas, el calor regresa esta primera semana de septiembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avisado de que "septiembre llega con calor de pleno verano". Las masas de aire podrán alcanzar temperaturas más de 10 °C superiores a lo normal, especialmente a partir de mediados de la próxima semana.

"No va a haber precipitaciones, va a predominar el flujo de levante en Alborán y vamos a tener temperaturas por encima de lo normal para la época del año", asegura Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.

En Málaga capital y la Costa del Sol se rondarán "casi todos los días los 30 °C de máxima y los 21 o 22 °C de mínima". Donde más calor hará será en el interior. En zonas del Valle del Guadalhorce como Coín, Álora y Pizarra se alcanzarán hasta los 37 grados esta semana. Las mínimas, sin embargo, bajarán hasta los 20-22 °C.

En Vélez-Málaga se esperan temperaturas moderadas que no superarán los 30 °C, mientras que en Antequera se alcanzarán los 34 °C: Serán temperaturas "bastante más altas de lo normal para la época del año. En cuanto a las mínimas, estaríamos prácticamente en el entorno de los 20 °C", indica Riesco.

La temperatura del mar volverá a subir

La última semana de agosto se registró una fuerte caída de la temperatura del agua del mar en Málaga, hasta los 15,5 grados. Sin embargo, esta semana, "debido al predominio del levante en Alborán, la temperatura del agua del mar, después de haber llegado a un valor tan bajo las últimas dos semanas, recupera poco a poco y subirá".