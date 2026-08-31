La brecha entre barrios se ensancha en Málaga: casi 4.900 euros en el Este, la mitad en Ciudad Jardín

Comprar una vivienda en Málaga capital nunca ha sido tan caro. El precio medio alcanzó los 3.784 euros por metro cuadrado en junio de 2026, un nuevo máximo histórico y una subida del 9,4% respecto al año anterior, según los datos de idealista. A nivel provincial, la estadística oficial de valor tasado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) sitúa a Málaga como la provincia más cara de Andalucía, con 2.988 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026 y una subida interanual del 14,2%, solo por detrás de Madrid, Baleares, Guipúzcoa y Barcelona en toda España.

Dentro de la capital, sin embargo, la subida no es uniforme: los datos oficiales del Catastro y los del mercado inmobiliario coinciden en que la brecha entre distritos es notable y, en algunos casos, se está ensanchando a gran velocidad.

La brecha entre distritos

Los datos de la Dirección General del Catastro, correspondientes al valor catastral medio por distrito censal, sitúan a Centro como el distrito con mayor valor de la ciudad, con 839 euros por metro cuadrado, seguido de Este, con 785 euros, y Ciudad Jardín, con 738 euros. En el extremo opuesto se encuentra Cruz de Humilladero, con 525 euros por metro cuadrado, el valor catastral más bajo de los once distritos municipales. Conviene recordar que el valor catastral es una referencia administrativa (la que usa Hacienda para calcular el IBI) y no equivale al precio de venta en el mercado, pero permite comparar de forma oficial y homogénea la posición relativa de cada zona.

Los datos de mercado más recientes, de junio de 2026, confirman en parte esa jerarquía pero también la matizan. Según idealista, Este sigue siendo el distrito más caro de la capital, con 4.838 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 8,3%, seguido de Centro, con 4.324 euros (+8%), Teatinos, con 3.896 euros (+9,6%), Carretera de Cádiz, con 3.822 euros (+8,6%), y Cruz de Humilladero, con 3.435 euros (+12,8%). En el lado opuesto, Ciudad Jardín es hoy el distrito más barato del mercado, con 2.692 euros por metro cuadrado, pese a ser el tercero de mayor valor catastral; Campanillas se sitúa en 2.754 euros, Churriana en 2.903 euros, Puerto de la Torre en 2.908 euros y Bailén-Miraflores en 3.298 euros.

El dato más llamativo no es tanto el precio absoluto como el ritmo de crecimiento. Campanillas encabeza las subidas interanuales de toda la capital, con un 21,7%, seguido de Ciudad Jardín, con un 17,2%, y de Bailén-Miraflores, con un 15,9%. Frente a esta tendencia generalizada, Churriana es el distrito que menos se ha revalorizado en el último año, con apenas un 1,5%.

Esta aparente contradicción entre el valor catastral y el precio de mercado (Cruz de Humilladero es el distrito más barato según el Catastro pero se sitúa en la zona media-alta del mercado, mientras que Ciudad Jardín es de los más valorados catastralmente pero hoy el más barato en oferta) tiene una explicación razonable: el valor catastral refleja en gran medida la antigüedad de la construcción y el año de la última revisión catastral en cada zona, mientras que el precio de mercado responde a la demanda actual, que en los últimos años se ha desplazado con fuerza hacia distritos antes considerados periféricos o más asequibles.

Viviendas en construcción / L.O.

Qué mide cada dato

Conviene aclarar qué refleja cada cifra. Los datos del MIVAU proceden de tasaciones hipotecarias reales y son la referencia oficial más cercana al valor de mercado a nivel de provincia y municipio. El valor catastral medio por distrito, publicado por la Dirección General del Catastro, ofrece la única desagregación oficial por zonas de la ciudad, aunque responde a un criterio administrativo y no al precio real de venta. Los precios de idealista, por su parte, sí reflejan el pulso del mercado actual por distrito, pero son precios de oferta (lo que piden los vendedores en sus anuncios) y no de cierre, por lo que tienden a estar algo por encima del precio final de venta.

Por qué sube tanto el precio en Málaga

El encarecimiento no responde a una única causa. El propio informe del MIVAU señala que la presión es especialmente intensa en Málaga por la combinación de turismo residencial, inversión extranjera y el dinamismo del sector tecnológico en la capital. La consolidación de Málaga como polo tecnológico, con la llegada de proyectos como el IMEC y la expansión del Málaga TechPark, atrae a profesionales con salarios superiores a la media local, lo que según fuentes del sector inmobiliario está generando una demanda añadida en distritos como Teatinos y Campanillas (dos de las zonas donde el precio de mercado más ha subido en el último año).

En junio, el precio medio de la vivienda en España se situó en 2.823 euros por metro cuadrado, con lo que Málaga capital se sitúa ya 961 euros por encima de la media nacional. Los indicadores del sector no anticipan una corrección a corto plazo: se espera que el precio de la vivienda en Málaga siga al alza durante lo que resta de 2026, apoyado en la entrada de nuevos residentes y en la escasez de vivienda terminada.