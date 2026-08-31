El bróker británico Howden de seguros y reaseguros abre oficina en la calle Larios de Málaga

La compañía bróker de seguros y reaseguros Howden, de origen británico, ha anunciado este lunes la apertura de su nueva oficina en Málaga dentro de su actual estrategia crecimiento y expansión territorial. La sucursal de Howden Iberia está situada en la calle Larios número 4, en un local de la primera planta, y comenzará a operar este martes, 1 de septiembre.

"La llegada a Málaga supone un nuevo paso en la apuesta de Howden por consolidar una presencia cada vez más cercana a sus clientes y reforzar su capacidad para acompañar a las empresas desde el conocimiento de las particularidades y necesidades de cada territorio, ha comentado esta empresa.

Con esta nueva ubicación, Howden afirma que busca "potenciar su actividad" en Málaga y "continuar desarrollando su presencia en Andalucía, una región estratégica por el dinamismo y crecimiento de su tejido empresarial".

"La apertura de nuestra oficina en Málaga refleja nuestra voluntad de seguir creciendo cerca de nuestros clientes y de los principales núcleos empresariales del país. Málaga es una plaza estratégica, con un tejido empresarial dinámico y en plena evolución, y queremos formar parte de ese crecimiento aportando nuestra especialización, capacidad y conocimiento”, señala el CEO de Howden Iberia, Salvador Marín.

Una imagen promocinal de Howden para anunciar su llegada a Málaga. / L. O.

Howden empezó a operar España en 1999

Esta nueva sucursal se enmarca, según la compañía, en la estrategia de "combinar su capacidad y especialización", tanto a nivel nacional como internacional, con un modelo basado en la proximidad al cliente. "Una filosofía que permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de empresas e instituciones y acompañarlas en la identificación, prevención y gestión de sus riesgos", añade.

Concebido originariamente como un bróker de reaseguro, Howden empezó a operar en España en el año 1999, justo un año después de la fundación de Dual en Madrid, otra de las empresas de Howden Group Holdings.