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El bróker británico Howden de seguros y reaseguros abre oficina en la calle Larios de Málaga

La nueva sede abrirá sus puertas este 1 de septiembre dentro de la estrategia de la compañía de "reforzar su cercanía con el tejido empresarial de Málaga y Andalucía"

Una imagen de Málaga capital, en la que la británcia Howden ha abierto una nueva oficina.

Una imagen de Málaga capital, en la que la británcia Howden ha abierto una nueva oficina. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La compañía bróker de seguros y reaseguros Howden, de origen británico, ha anunciado este lunes la apertura de su nueva oficina en Málaga dentro de su actual estrategia crecimiento y expansión territorial. La sucursal de Howden Iberia está situada en la calle Larios número 4, en un local de la primera planta, y comenzará a operar este martes, 1 de septiembre.

"La llegada a Málaga supone un nuevo paso en la apuesta de Howden por consolidar una presencia cada vez más cercana a sus clientes y reforzar su capacidad para acompañar a las empresas desde el conocimiento de las particularidades y necesidades de cada territorio, ha comentado esta empresa.

Con esta nueva ubicación, Howden afirma que busca "potenciar su actividad" en Málaga y "continuar desarrollando su presencia en Andalucía, una región estratégica por el dinamismo y crecimiento de su tejido empresarial".

"La apertura de nuestra oficina en Málaga refleja nuestra voluntad de seguir creciendo cerca de nuestros clientes y de los principales núcleos empresariales del país. Málaga es una plaza estratégica, con un tejido empresarial dinámico y en plena evolución, y queremos formar parte de ese crecimiento aportando nuestra especialización, capacidad y conocimiento”, señala el CEO de Howden Iberia, Salvador Marín.

Una imagen promocinal de Howden para anunciar su llegada a Málaga.

Una imagen promocinal de Howden para anunciar su llegada a Málaga. / L. O.

Howden empezó a operar España en 1999

Esta nueva sucursal se enmarca, según la compañía, en la estrategia de "combinar su capacidad y especialización", tanto a nivel nacional como internacional, con un modelo basado en la proximidad al cliente. "Una filosofía que permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de empresas e instituciones y acompañarlas en la identificación, prevención y gestión de sus riesgos", añade.

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Concebido originariamente como un bróker de reaseguro, Howden empezó a operar en España en el año 1999, justo un año después de la fundación de Dual en Madrid, otra de las empresas de Howden Group Holdings.

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