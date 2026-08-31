Cuatro caídas de ramas en menos de dos semanas obligan a Málaga a revisar sus árboles más grandes

Málaga ha registrado cuatro incidentes con árboles de gran porte en menos de dos semanas. Al menos dos de los ejemplares afectados habían sido revisados poco antes, sin que se detectaran signos aparentes de riesgo, según ha explicado el Ayuntamiento. El más grave de los episodios ocurrió el pasado 22 de agosto en la calle Pedro Gómez Sancho, en el distrito Palma-Palmilla, donde la caída de una rama de eucalipto dejó heridas de diversa consideración a dos personas.

Dos días después, otra rama se desplomó sobre un vehículo en la calle Encarnación Fontiveros, en la zona de Carlos Haya, esta vez sin daños personales. El viernes 28, un árbol de grandes dimensiones se vino abajo en el parque de la plaza de Alfonso XII, junto al santuario de la Victoria, y obligó a cerrarlo. Y esta misma madrugada, un ficus se ha partido en la barriada de La Paz, también sin heridos.

La sucesión de incidentes ha llevado al Ayuntamiento a anunciar este lunes un refuerzo del control sobre el arbolado urbano, formado por unos 112.000 ejemplares en las calles, plazas y jardines de la ciudad. El plan se dirige a los árboles que, por su tamaño, forma o ubicación, puedan suponer un mayor riesgo en caso de desprendimiento, aunque en apariencia estén sanos, y llega trasladado ya a las empresas responsables del mantenimiento de las zonas verdes.

Según el informe elaborado por Thaler, la empresa adjudicataria del mantenimiento en esa zona, y analizado por el Servicio de Parques y Jardines, el árbol y la rama no presentaban signos aparentes de pudrición, cavidades, fracturas previas ni plagas que hicieran prever el fallo. El ejemplar había sido revisado en octubre de 2025 y clasificado en riesgo bajo. Según el Ayuntamiento, la rotura se produjo en condiciones de altas temperaturas, humedad ambiental elevada y poco viento, factores que pueden aumentar el peso de la copa de ramas aparentemente sanas.

La revisión se centra primero en los eucaliptos

El plan parte de un cribado de los 1.112 eucaliptos registrados en la ciudad. De ellos, se está llevando a cabo una nueva revisión de más de 400 situados en entornos escolares, zonas de estancia, parques infantiles y espacios de paso peatonal. Las actuaciones, que siguen los criterios del Plan Estratégico de Gestión del Riesgo del Arbolado Urbano Municipal, contemplan la reducción de la copa de los ejemplares de mayor tamaño y, en los casos de mayor riesgo, su retirada y sustitución por otra especie más adecuada al lugar, dentro de las campañas de plantación que se realizan cada otoño.

El Ayuntamiento ha anunciado también actuaciones puntuales en otros dos puntos de la ciudad. En el parque de la plaza de Alfonso XII, cerrado de forma preventiva tras la caída de una robinia pseudoacacia el pasado viernes 28, se talará hoy otro ejemplar de la misma especie y se reducirá la copa de un tercero; el parque seguirá cerrado hasta que terminen los trabajos. En la plaza Juan Ruiz Sánchez, en la Carretera de Cádiz, se apeará un ficus que perdió una rama de grandes dimensiones sin causar daños personales, pese a haber sido revisado el 22 de junio. Los árboles retirados en ambos casos serán sustituidos.

Más de 31.000 actuaciones en lo que va de año

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el servicio de mantenimiento ha realizado 31.085 actuaciones sobre el arbolado urbano en los once distritos de la ciudad en lo que va de 2026: 19.577 revisiones, 10.286 podas y 1.133 talas, estas últimas siempre acompañadas de la reposición del ejemplar retirado. A ello se suman las campañas anuales de plantación, que han incorporado 9.684 nuevos árboles en los últimos siete años.

El mantenimiento del arbolado urbano corresponde a las empresas adjudicatarias de cuatro de los siete lotes del contrato de conservación de la infraestructura verde de la ciudad, con un coste de 14,5 millones de euros anuales, que se eleva a 18,5 millones si se suman los lotes de áreas forestales, parques infantiles e infraestructuras de riego. Los contratos se encuentran en su segunda y última prórroga anual, aprobada en abril.

El PSOE denuncia "dejadez" en la gestión del arbolado

El incidente de La Paz ha tenido también respuesta política. El Grupo Municipal Socialista ha exigido este lunes al Ayuntamiento una gestión del arbolado que garantice la seguridad de los árboles desde el momento de su plantación. El portavoz del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha calificado de desastrosa la gestión medioambiental del equipo de gobierno del PP y de Francisco de la Torre, y ha reclamado pasar de una gestión reactiva a otra preventiva, exigiendo la aprobación de un Plan Director de Arbolado (todavía sin tramitar) que fije criterios técnicos sobre plantación, anclaje, poda y riego.

La concejala socialista de Medio Ambiente, Begoña Medina, ha subrayado la gravedad de lo ocurrido en La Paz, recordando que la rama cayó pasada la medianoche del domingo y que, de haberse desprendido una hora antes, con los bancos de la plaza ocupados, podría haber tenido consecuencias mucho más graves. Medina ha vinculado el suceso con el accidente de Miraflores, donde una de las jóvenes heridas llegó a ingresar en la UCI, y ha exigido una revisión urgente del arbolado en parques y calles, además de la aprobación de una "ordenanza del árbol" reclamada históricamente por su formación. La edil ha reivindicado también la aplicación de la regla 3-30-300 (tener al menos tres árboles visibles desde casa, un 30% de cobertura arbórea y una zona verde a menos de 300 metros de la vivienda) como horizonte de la política municipal de arbolado.

Una nueva ordenanza en tramitación

El Ayuntamiento tramita además una nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano, que actualizará la normativa vigente desde 1994 y regulará la gestión y el mantenimiento de zonas verdes, espacios forestales y parques infantiles.