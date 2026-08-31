La Diputación capta más de 49 millones para proyectos europeos en la provincia de Málaga: control de agua, despoblación y bioeconomía, entre otros

La Diputación de Málaga ha movilizado más de 49 millones de euros a través de 24 proyectos vinculados a financiación europea, con actuaciones dirigidas especialmente a los municipios de menor población de la provincia.

Actualmente, la institución provincial gestiona una docena de proyectos europeos por valor de más de 27 millones de euros, financiados a través de programas como Horizonte Europa, FEDER, Fondo Social Europeo Plus, Erasmus+ y COSME.

A ellos se suman otros doce proyectos ya ejecutados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU. Estas iniciativas completadas alcanzan un presupuesto conjunto de 22.056.672,22 euros, de los que 16.015.047,86 euros corresponden a ayudas europeas.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado la importancia de esta financiación para impulsar «el desarrollo, el crecimiento económico y la cohesión social» en los municipios malagueños.

«Estos proyectos demuestran que los fondos europeos han llegado de verdad al territorio y a las personas, a los ayuntamientos que atienden a los vecinos, a nuestros mayores para que no se sientan solos, a los jóvenes que buscan una oportunidad en el mundo rural, e incluso al agua que consumimos», ha señalado.

Salado ha subrayado que buena parte de las iniciativas se han diseñado pensando especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que cuentan con mayores dificultades para acceder directamente a este tipo de financiación.

Las actuaciones abarcan seis grandes ámbitos: transformación digital de la Administración local, turismo inteligente, innovación en servicios sociales, transición energética y movilidad sostenible, bioeconomía y capacitación digital en el medio rural y gestión sostenible del agua.

Málaga Aqua Rural 5.0: controlar el agua de 71 municipios en tiempo real

El proyecto de mayor envergadura es Málaga Aqua Rural 5.0, con un presupuesto de 15,52 millones de euros y una ayuda europea cercana a los 10 millones, dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

Su objetivo es conocer en tiempo real cómo se capta, distribuye y depura el agua en 71 municipios de menos de 20.000 habitantes, con el propósito de reducir pérdidas en las redes y mejorar la respuesta ante episodios de sequía.

La fase de planificación se encuentra terminada. Los 71 municipios disponen ya de un inventario cartográfico de sus redes y de nuevos planes directores provinciales de abastecimiento y saneamiento.

Además, se ha elaborado un Plan Provincial de Emergencia ante Sequías para 47 municipios que hasta ahora carecían de este instrumento.

Sobre el terreno se han instalado más de 2.100 contadores inteligentes en zonas de difícil acceso de 28 municipios y ya funcionan los sistemas de telegestión de 49 depuradoras y 17 estaciones de bombeo.

La Diputación prevé completar antes de final de año la fase correspondiente al despliegue tecnológico.

Formación digital y bioeconomía para combatir la despoblación

La digitalización del medio rural constituye otra de las principales líneas de actuación.

El proyecto Metadigital Rural, con 972.279 euros de presupuesto y 814.666 euros de ayuda europea, ha permitido formar en nuevas tecnologías, economía digital e inclusión financiera a residentes de municipios en riesgo de despoblación, con especial atención a las personas más expuestas a la brecha digital.

A través de PFER-Serranía de Ronda, financiado con 24.500 euros procedentes del PRTR, se ha creado un Centro de Capacitación Digital en la comarca. Desde allí se han impartido cursos gratuitos sobre competencias digitales básicas y seguridad en internet.

La iniciativa ha formado a más de un centenar de personas, con prioridad para mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad y desempleados.

A esta estrategia se suma Bio+A Málaga, con un presupuesto de 1,32 millones de euros y 1,25 millones de ayuda europea, destinado a desarrollar un nuevo modelo de economía y gestión forestal en la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda.

Los tratamientos realizados en montes de Yunquera y El Burgo han permitido extraer 562 toneladas de biomasa, al tiempo que se ha favorecido el crecimiento de especies autóctonas como el quejigo, el algarrobo, el pinsapo y la encina.

En Yunquera se ha construido, además, el Centro Bio+A Lab, con aula de formación, taller forestal y laboratorio para la valorización de subproductos forestales.

Más servicios municipales por internet y mayor ciberseguridad

La transformación de los ayuntamientos ha sido otro de los ejes de los fondos europeos.

Mediante Málaga Provincia Digital, dotado con 1,97 millones de euros y financiado íntegramente con fondos europeos, la Diputación ha renovado los sistemas tecnológicos de municipios menores de 20.000 habitantes.

El programa ha incluido la modernización de equipos y comunicaciones, la migración del correo corporativo a la nube y el refuerzo de la ciberseguridad mediante nuevos sistemas de protección.

Un total de 32 entidades locales han trasladado además su infraestructura de administración electrónica a un centro de datos de alta seguridad.

Por su parte, el proyecto de Implantación del Padrón On-line, con 988.878 euros de financiación europea, ha permitido modernizar la gestión del padrón municipal en 95 municipios de la provincia, facilitando la actualización de los datos de población y la agilización de trámites administrativos.

El Camino Mozárabe avanza hacia un modelo turístico inteligente

Los fondos europeos también han permitido digitalizar el Camino Mozárabe de Santiago, dentro de un proyecto conjunto de las diputaciones de Málaga, Almería, Badajoz, Córdoba, Granada y Jaén.

La actuación correspondiente a Málaga ha contado con 146.300 euros de financiación europea.

Los albergues del recorrido han incorporado cerraduras electrónicas con registro automático de peregrinos, puntos informativos con conexión a internet, mapas, información sobre disponibilidad, redes wifi seguras y sistemas de control de aforo.

La iniciativa pretende mejorar la gestión de la ruta y avanzar hacia su configuración como Destino Turístico Inteligente, utilizando el turismo como una herramienta de generación de actividad económica en el medio rural.

Tecnología contra la soledad de los mayores y el fracaso escolar

Tres proyectos, con una inversión conjunta superior al millón de euros, se han centrado en colectivos vulnerables.

DIMATEC, con un presupuesto de 352.146 euros, ha digitalizado los Servicios Sociales Comunitarios para ampliar los canales de atención a los ciudadanos y mejorar la comunicación entre profesionales.

El programa Nuestros Mayores Nunca Solos, dotado con 534.351 euros, ha distribuido dispositivos electrónicos entre personas mayores que viven solas en municipios pequeños.

El sistema, desarrollado por el Instituto Tecnológico de la Universidad de Málaga, incorpora también pulseras de geolocalización y mecanismos capaces de detectar cambios de comportamiento en el domicilio y enviar alertas a los Servicios Sociales.

Por su parte, el proyecto piloto POPI, con 161.486 euros de presupuesto, se ha desarrollado en una zona vulnerable de Álora con el objetivo de reducir el absentismo y el fracaso escolar entre menores de familias en situación de vulnerabilidad.

Dieciséis plazas de recarga para vehículos eléctricos

En materia de movilidad sostenible, la Diputación ha destinado 60.340 euros a dos proyectos del programa MOVES III, de los que casi 35.000 euros han sido subvencionados.

Las actuaciones han permitido habilitar cuatro zonas de recarga para vehículos eléctricos, cada una con capacidad para cuatro plazas, lo que supone un total de 16 puntos o plazas de recarga en dependencias provinciales.

Uno de estos espacios se encuentra en La Térmica y los otros tres en aparcamientos de edificios de la Diputación.

Otros doce proyectos europeos en marcha por más de 27 millones

Al balance de actuaciones ya terminadas se suma otra docena de proyectos actualmente en ejecución, con un presupuesto global superior a los 27 millones de euros.

Entre los de mayor dimensión figura +BERDeS, con un presupuesto de 15 millones de euros, que contempla la puesta en marcha de redes de calor de biomasa en once municipios de la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves, además de la construcción de un Centro de Bioeconomía en Ronda.

En el mismo territorio, el proyecto CONVIVE, dotado con 3,23 millones de euros, incluye comunidades energéticas, refugios climáticos y un espacio de trabajo compartido en el ámbito rural.

También destaca EnRuta, con un presupuesto de más de siete millones de euros procedente del Fondo Social Europeo Plus, que prevé atender a 1.830 desempleados de al menos 93 municipios de Málaga.

A este programa se suma TeQuieroVerde, orientado a formar a personas desempleadas y trabajadores en competencias vinculadas a la economía circular.

Proyectos contra inundaciones, sequías y efectos del cambio climático

La Diputación participa asimismo en distintos consorcios internacionales.

Uno de ellos es ECHO, un proyecto europeo con seis millones de euros de presupuesto y 26 organizaciones participantes que trabaja para mejorar la resistencia de infraestructuras críticas frente a inundaciones, sequías y ciberataques.

Por su parte, NURISH, con ocho millones de presupuesto y 27 socios de ocho países, aborda la adaptación al cambio climático de comunidades rurales.

El proyecto EMBEDED, en el que intervienen 14 socios de España, Portugal, Irlanda y República Checa, investiga nuevos aprovechamientos del corcho y el brezo procedentes de los montes malagueños.

La cartera se completa con Space-Nest, centrado en recuperar espacios rurales en desuso para la economía social; SPIDER, vinculado a la formación de profesionales del deporte para el desarrollo; y F.A.C.T.S., dirigido a mejorar la alfabetización mediática de jóvenes de municipios rurales.

Europe Direct Málaga continuará hasta 2030

La Diputación ha renovado también su compromiso con la Comisión Europea para mantener la oficina Europe Direct Málaga durante el periodo 2026-2030.

El centro forma parte de la Red de Información Europea de Andalucía y tiene como objetivo acercar la Unión Europea a los ciudadanos mediante información, divulgación y participación.

Salado ha puesto en valor «el trabajo riguroso de los servicios de la Diputación en la gestión de estos fondos, que exigen los máximos estándares de control y transparencia».

A su juicio, la experiencia acumulada permite a la institución provincial afrontar nuevas convocatorias de financiación europea y continuar impulsando proyectos destinados a reducir las diferencias entre el litoral y el interior de la provincia de Málaga.