Las escuelas infantiles de Málaga vuelven el 3 de septiembre: plazas, gratuidad y nuevos precios del curso 2026-27

Los primeros en pisar las aulas tras el verano vuelven a ser los más pequeños, que el próximo 3 de septiembre estrenarán el curso escolar 2026-27 en las escuelas infantiles de Málaga. Un curso marcado por las dudas generadas en las últimas semanas en torno a la gratuidad total para las familias de esta etapa educativa y por los problemas de financiación que sufren los centros.

La oferta de plazas puesta a disposición por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP este año para la provincia de Málaga ha sido de 23.882, pero habrá que esperar unos días para ver cuántos menores de entre 0 y 3 años se incorporan finalmente a las aulas dado que en los últimos años suelen quedar vacantes. El pasado curso fueron unos 17.000.

La caída de la natalidad continúa notándose en el primer ciclo de Infantil, al mismo tiempo que cada vez más familias son conscientes de la importancia de la escolarización temprana, y no sólo por la conciliación.

Las escuelas infantiles inauguran el curso este próximo jueves 3 de septiembre en Málaga. / Álex Zea / Alex Zea

La apuesta del Gobierno andaluz por la educación infantil se ha materializado en que esta etapa sea gratuita . El curso pasado ya lo fue para los menores de 2 años y este curso se suman los de uno.

Dudas y confusión sobre la gratuidad de las escuelas infantiles en Andalucía

Aunque el pacto de gobierno entre PP y Vox tras las elecciones de mayo incluye extender la gratuidad de las escuelas infantiles al tramo de 0 a 1 años a partir del curso 2026/2027, la Consejería confirmó hace unos días que este curso los centros no serán gratuitos en este tramo de edad.

Como confirma a La Opinión Maribel Uncala, presidenta de la Asociación Escuelas Infantiles Unidas, la Consejería argumenta que pese a lo publicado la medida no se podrá aplicar este curso.

«Nosotros ya hemos hecho todo el proceso de escolarización, todas las bonificaciones, incluso las resoluciones de ayudas ya estaban concedidas», explica.

La asociación mayoritaria de centros infantiles de Andalucía celebra la extensión de la gratuidad del servicio, pero lamenta la desinformación e incertidumbre que se ha generado en las últimas semanas.

Las familias malagueñas cada vez dan más importancia a esta etapa educativa que va de los 0 a los 3 años. / Álex Zea / Alex Zea

Pese a esto, el sistema para este curso ya facilita que muchas familias no tengan que asumir el coste íntegro de la plaza. El servicio de atención socioeducativa para las plazas de 1 y 2 años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, será gratuito.

Según datos de la Consejería de Educación, «el 93% del alumnado escolarizado en el primer ciclo disfruta de algún tipo de gratuidad o bonificación pública». En cifras, en torno a 50.000 familias reciben bonificaciones.

La gratuidad están impulsando la escolarización en el primer ciclo de Infantil, aunque aún no es suficiente para cubrir todas las plazas disponibles.

Los centros reclaman una financiación que cubra el coste real de las plazas

Las escuelas infantiles continúan reclamando una financiación justa que les permita sostenerse económicamente sin problemas como los que a final del curso pasado llevaron al cierre de dos centros en Málaga.

La guardería Olivitos de San Agustín y el Centro de Educación Infantil Institución Miramar anunciaron su cierre en julio, ante el desconcierto y preocupación de los padres y madres y mientras la Delegación aseguraba que existen plazas suficientes en otros centros para acoger a estos menores.

«El aumento de la gratuidad debe ir acompañado de una financiación justa en el precio de la plaza. Se están dando pasos pero no llegamos al precio real del servicio», reivindica Maribel Uncala.

Las últimas negociaciones entre la Consejería de Desarrollo Educativo y FP y las principales patronales de los centros del primer ciclo de Infantil dieron como resultado una subida del precio de la plaza de alrededor de un 4%, dejándolo en los 250,15 euros. El coste actual es de 240,53, según los datos de la Junta.

Las familias de los bebés de entre 0 y 1 año aún no podrán optar a la plaza gratis en guarderías que sí tienen ya los de entre 1 y 3 en Andalucía.. / La Opinión

La actualización del precio de la plaza supondrá 10 millones de euros más respecto al curso anterior y un total de 300 millones cada año.

Además, este pacto contempla un adelanto en la financiación destinada a las escuelas infantiles, abonando el 50% de los pagos correspondientes en los primeros cinco días hábiles de septiembre.

«Hasta que no cobremos una mensualidad completa en septiembre no se solucionará el problema, pero al menos es paliar esa pérdida que íbamos a tener de esa aportación familiar que nos hacían en septiembre», explica Uncala, en referencia a los cambios por la implantación progresiva de la gratuidad en esta etapa.

En el ámbito de la financiación, Uncala recuerda que también se está intentando fijar un mecanismo automático de regulación para actualizar el precio de la plaza sin necesidad de abrir una nueva negociación cada año.

El precio del comedor en las escuelas infantiles andaluzas es de 92 euros al mes. / La Opinión

El aula matinal estrena nuevo precio este curso en las guarderías malagueñas y andaluzas

Otro cambio en lo económico será el aumento del aula matinal y de tarde, que en las escuelas infantiles pasará de 20,90 euros a 23,91 euros al mes.

Desde Escuelas Infantiles Unidas, que agrupa a unos 550 centros de toda Andalucía, recuerdan, no obstante, que esos servicios están subvencionados al 100% para las familias vulnerables y en otros supuestos. También cuenta con ayudas el servicio de comedor, que tiene un precio de 92 euros al mes.

Otra reivindicación de los centros infantiles es que las tarifas del comedor se igualen a las del segundo ciclo de Infantil, donde tiene un coste de 5,54 euros al día.

«No entendemos por qué no vale lo mismo cuando los niños tienen las mismas necesidades. Todos sabemos que la cesta de la compra ha subido», afirman.

Manifestación en Málaga el pasado mes de mayo para reclamar unas condiciones dignas en las escuelas infantiles. / La Opinión

Manifestaciones el curso pasado para dignificar la labor de las escuelas infantiles

Estas son algunas reivindicaciones de este colectivo, pero hay más como la bajada de las ratios, la falta de recursos o la precariedad laboral de las trabajadoras, que el curso pasado llevaron al sector a una huelga a nivel nacional que también se secundó en Málaga.

En el ámbito pedagógico, esta es una etapa a la que cada vez prestan más atención tanto los profesionales como las familias. Para iniciar el curso en las mejores condiciones, Maribel Uncala recomienda ilusión, calma e implicar a las familias: «Los niños perciben muchísimo las emociones de sus padres, es necesario que tengan confianza en las docentes y en sus centros».