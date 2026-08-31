Feijóo y Moreno arrancarán este viernes desde Málaga un largo curso político que culminará con dos citas en las urnas

Es oficial, se acabó el verano. El Partido Popular arrancará el nuevo curso político este viernes 4 de septiembre con la ya tradicional sartenada de huevos fritos, organizada por los populares malagueños. El acto, que se celebrará un año más en Aceites Molisur, en el término municipal de Alhaurín el Grande, contará con la presencia de un Juanma Moreno recién estrenando tercera legislatura consecutiva en Andalucía y un Alberto Núñez Feijóo con un horizonte electoral todavía incierto. La pugna por el voto ya ha comenzado.

Moreno abre el curso político donde cerró en mayo durante la campaña andaluza: personándose en las calles del pueblo que llama "talismán". Pero lo cierto es que el presidente de la Junta ya no necesita los poderes mágicos que le brinda su gente en este enclave del Valle del Guadalhorce. Esta vez le puede prestar la suerte a Feijóo, que ya arranca una larga precampaña que desembocará en las elecciones nacionales. Todavía no hay fecha agendada en el calendario, pero Sánchez podría convocarlas como muy tarde para el verano de 2027.

Alberto Núñez Feijóo junto a Juanma Moreno en el arranque del curso político de 2025 / Álex Zea

A ellas se sumarán las municipales, que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027 y en las que los populares defenderán su hegemonía en la provincia.

El líder nacional del PP también abrió el curso político en Málaga en septiembre de 2025. Entonces no faltó nadie y se espera que este año no sea menos. En aquel acto se concentraron líderes del Partido Popular con mucho peso orgánico dentro de las filas. Entre ellos, la mano derecha de Feijóo y diputado nacional del PP por Málaga, Elías Bendodo; la recién reelegida consejera de Hacienda y vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España; y la presidenta del PP de Málaga y delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, que no fue en las listas del 17M y desde entonces suena como una plausible candidata a ir en las listas de las municipales como segunda de Francisco de la Torre.

Patricia Navarro, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo, Antonio Repullo y Elías Bendodo / Álex Zea

El inicio del curso político con este particular almuerzo ya se ha convertido en tradición para el PP desde hace más de una década. El antiguo líder del PP nacional, Pablo Casado, también acostumbraba a sumarse y vino hasta en cuatro ocasiones. En 2015, cuando se celebró por primera vez esta cita en Los Montes de Málaga; en 2017 y 2018 y en 2021, cuando el arranque del curso en Málaga no le dio la suficiente fuerza para continuar en el cargo de presidente del partido y pocos meses después daría el testigo a Feijóo.

El PP lleva más de una década celebrando el inicio del curso político con esta ya tradicional cita / Álex Zea

El encuentro del viernes 4 de septiembre, previsto a partir de las 13 horas, reunirá a altos cargos populares y no dejará pasar la oportunidad de hablar de cuestiones de actualidad como la crisis migratoria y humanitaria de Ceuta.