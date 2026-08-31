Málaga reúne ocho de los diez municipios más caros de Andalucía para comprar vivienda: este es el ranking de precios

El mercado residencial de la Costa del Sol sigue subiendo sus precios en este 2026 tanto en Málaga capital como en los principales municipios del litoral de la provincia, alcanzando los valores de mercado más altos de toda Andalucía, según un análisis publicado este lunes por el portal Fotocasa, donde se constata que ocho de las diez localidades con las viviendas del mercado de segunda mano más caras de Andalucía son malagueñas, y la mayoría de ellas con precios que superan ya ampliamente, a cierre del mes de agosto, los 5.000 euros el metro cuadrado.

Fotocasa afirma que el mercado andaluz de vivienda sigue "tensionado" aunque destaca que la comunidad presenta "realidades inmobiliarias muy diferentes dentro de un mismo territorio", con puntos como la provincia de Málaga muy intensos en valor y evolución de precios y otros donde esta realidad está más contenida.

¿Cuáles son los municipios de Málaga y Andalucía más caros para comprar vivienda?

En valores absolutos, Marbella lidera el ranking con un precio medio de 5.746 euros el metro cuadrado, lo que la reafirma como el mercado residencial más caro de los analizados en la provincia (y de la comunidad andaluza). Le siguen Benahavís (5.629), Ojén (5.607), Nerja (5.306), Estepona (5.101) copando los cinco primeros puestos del ranking andaluz.

El sexto puesto es para Tarifa (Cádiz) con 5.086 euros el metro, seguida de las malagueñas Fuengirola (5.057) y Benalmádena (4.725), con La Alcaidesa (Cádiz) en noveno puesto (4.676) y Mijas, de nuevo en Málaga, cerrando el top 10 con 4.436 euros.

Una vista aérea del municipio malagueño de Marbella. / L. O.

El precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía se ha incrementado un 10,9% en los últimos doce meses, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 2.958 euros el emtro, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este último incremento interanual supone el número 70 en cadena desde noviembre de 2020.

El precio medio de una viviendas de 80 metros cuadrados en Andalucía ha pasado así en el último año de 213.355 euros a 236.630 euros en agosto de 2026. La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, señala el mercado continúa con su escalada aunque a ritmo s inferiores a los de hace unos años.

"Andalucía está mostrando una clara desescalada en el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda. Después de alcanzar incrementos superiores al 20% durante buena parte del último año, la subida se modera hasta el 10,9% y encadena además dos meses de descensos mensuales. Es una señal significativa de enfriamiento, aunque todavía hablamos de un crecimiento de doble dígito y, por tanto, de un mercado que continúa tensionado", explica.

Málaga, a la cabeza en precios de vivienda en Andalucía

En las ocho provincias analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de agosto. El ranking lo encabeza con Málaga con 4.631 euros el metro, seguida de Granada (2.514), Cádiz (2.477), Sevilla (2.254), Almería (1.803), Huelva (1.712), Córdoba (1.685) y Jaén (1.149).

Fotocasa destaca que Andalucía presenta "realidades inmobiliarias muy diferentes dentro de un mismo territorio".

"Mientras algunas provincias y municipios continúan registrando fuertes incrementos, otros mercados muestran ya una evolución mucho más contenida. A esto se suma la enorme brecha de precios entre zonas: Málaga supera los 4.600 euros por metro cuadrado, mientras Jaén apenas alcanza los 1.150. Esta heterogeneidad confirma que no podemos hablar de un único mercado andaluz, sino de múltiples velocidades y niveles de tensión”, apunta Matos.

El orden de mayor a menor incremento interanual es: Almería (18,4%), Jaén (13,6%), Sevilla (11,9%), Cádiz (11,6%), Córdoba (10,6%), Málaga (6,4%), Granada (5,1%) y Huelva (2,5%).

Capitales: Málaga también lidera el mercado de vivienda

Respecto a los precios en las capitales, también la ciudad de Málaga es la más cara de Andalucía con 4.387 euros. A continuación se sitúan Cádiz capital (3.446), Granada (2.893), Sevilla (2.854), Córdoba (2.082), Almería (1.929), Jaén (1.796) y Huelva (1.692).

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

En siete de las ocho capitales de provincia sube el precio en agosto respecto al año anterior. Son Jaén capital (16,2%), Córdoba (10,2%), Cádiz (9,5%), Almería (8,9%), Sevilla (6,7%), Málaga (5,5%) y Huelva (3,4%).