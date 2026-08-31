Cuándo es el próximo festivo en Málaga: llega en septiembre y será en martes

Se acaba el verano y comienza la vuelta a la rutina. La nostalgia de decir adiós a las vacaciones hace que muchos ya estén mirando el calendario para saber cuándo será el próximo festivo en Málaga y cuánto habrá que esperar para disfrutar de un nuevo día de descanso.

Según el calendario laboral de 2026, a los festivos nacionales y autonómicos se suman dos festivos locales, que son elegidos por cada municipio. En el caso de Málaga capital, como cada año uno de ellos fue el 19 de agosto, por la Incorporación de Málaga a la Corona de Castilla, y el 8 de septiembre, Día de Nuestra Señora de la Victoria.

Y es que el próximo martes 8 de septiembre, Málaga celebra la festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga y de su diócesis.

Aunque las celebraciones comenzarán desde el 30 de agosto al 7 de septiembre y culminará el día 8 con la misa estacional y la tradicional procesión triunfal de la Virgen de la Victoria de regreso a su Santuario.

Este festivo tiene carácter exclusivamente local, por lo que el 8 de septiembre será día no laborable en Málaga capital, pero no en el conjunto de la provincia.

Cuándo serán los próximos festivos en Málaga en 2026

Después del 8 de septiembre, habrá que esperar hasta el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, para disfrutar de otro festivo. Al caer en lunes, permitirá enlazar tres días de descanso con el fin de semana.

El siguiente llegará el lunes 2 de noviembre, al trasladarse el descanso correspondiente a Todos los Santos, que en 2026 cae en domingo. También permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días.

Uno de los descansos más largos de lo que queda de año llegará en diciembre. El lunes 7 de diciembre será festivo por el traslado del Día de la Constitución, que cae en domingo, y enlazará con el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. De esta forma, quienes descansen sábado y domingo podrán disponer de cuatro días consecutivos.

Por último, Navidad, el 25 de diciembre, caerá en viernes, lo que dejará otro fin de semana largo de tres días para cerrar el calendario de festivos de 2026.