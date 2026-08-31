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Pago del parking

El PSOE lleva al Parlamento andaluz las tarifas de los aparcamientos del Civil y el Materno

El PSOE califica como "copago sanitario" las tarifas de los parking en los hospitales malagueños ante las quejas de profesionales sanitarios, pacientes y familiares

Nuevo aparcamiento provisional del Hospital Civil y el Materno.

Nuevo aparcamiento provisional del Hospital Civil y el Materno. / Gregorio Marrero

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La Opinión

Málaga

Los socialistas llevarán al Parlamento andaluz las quejas de profesionales sanitarios, pacientes y familiares por las tarifas de los aparcamientos de los hospitales Civil y Materno Infantil de Málaga, que han calificado como un “copago sanitario”.

“Se hace un aparcamiento público, pero se cobran tarifas desmedidas y desmesuradas tanto a los profesionales como a los pacientes y a los familiares”, ha señalado el secretario general del PSOE de Málaga Josele Aguilar, que ha asegurado que estas quejas “tienen que ser escuchadas por el Gobierno de la Junta”.

“No nos parece de recibo que, al albur de una inversión pública como la construcción del tercer hospital, se haya producido esta privatización y este copago”, ha afirmado.

Esperas en el Clínico

En materia sanitaria, Aguilar ha recordado que este verano se han producido esperas de hasta 40 horas en las urgencias del Hospital Clínico para conseguir una cama de ingreso. También ha denunciado que equipos adquiridos mediante una inversión millonaria para la detección y tratamiento del cáncer en el Hospital Costa del Sol están funcionando, según los propios profesionales, “solo a un 5%”. “El cáncer no puede esperar”, ha subrayado.

Aguilar ha mantenido una reunión de coordinación con cargos institucionales y portavoces socialistas, coincidiendo con el inicio del curso político y con la constitución este martes de las comisiones del Parlamento de Andalucía.

En este sentido, ha asegurado que el principal objetivo del PSOE malagueño será “que la agenda de Málaga esté presente en el Parlamento de Andalucía”. “No está en la agenda del Gobierno de la Junta, pero sí lo va a estar a través de las iniciativas del Grupo Socialista y de los parlamentarios malagueños”, ha advertido.

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El portavoz ha asegurado que los socialistas mantendrán durante la legislatura una agenda parlamentaria centrada en Málaga y en reclamar el cumplimiento de los proyectos pendientes y de las promesas realizadas por Moreno Bonilla desde 2018.

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