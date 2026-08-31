Así es el restaurante de la Costa del Sol que enamora a Rafa Nadal: recomendado por la Guía Michelin y con dos Soles Repsol

La mezcla entre gastronomía de calidad, paisajes de ensueño y playas paradisíacas ha hecho de Málaga uno de los destinos favoritos de las principales figuras del panorama internacional, que acuden a la Costa del Sol para disfrutar de su clima, su gente y su ocio. Es lo que ha llevado a Rafa Nadal a acudir a la provincia malagueña en distintas ocasiones y disfrutar de uno de sus restaurantes más emblemáticos, que se ha convertido en su favorito: Los Marinos José.

Sus propios dueños han sido los encargados de mostrar el paso del extenista por su establecimiento a través de sus redes sociales, donde han publicado una fotografía del mallorquín con el equipo del restaurante tras degustar sus mejores platos rodeado de las mejores vistas gracias a su privilegiada ubicación, en el paseo marítimo de Fuengirola, frente a la playa de Carvajal.

La pasión de Rafa Nadal por la cocina marinera de este restaurante de Málaga

Una gastronomía de calidad y unas vistas de ensueño que han conseguido conquistar a Nadal, que no duda en acudir a este rincón malagueño en sus viajes por la provincia para degustar lo mejor de la comida marinera y los pescados y mariscos frescos.

Un restaurante que también ha conseguido enamorar a los expertos gastronómicos, hasta el punto de haber sido recomendado por la Guía Michelin, haber recibido dos Soles de la Guía Repsol y lograr por tercer año consecutivo ser nombrado como el mejor restaurante 'casual' de toda Europa por la prestigiosa publicación americana Opinionated About Dining (OAD).

Jennifer López, José Andrés y otros famosos enamorados de este local

Unos reconocimientos a los que se han sumado otras tantas personalidades conocidas de todo el planeta, como la cantante y actriz Jennifer López, que eligió este restaurante durante su viaje a Málaga del pasado verano para su actuación en el festival Marenostrum, o el chef José Andrés, que celebró allí su 55 cumpleaños.

A estos se suman el cocinero David Muñoz, que disfrutó de la cuidada cocina de este restaurante, así como los futbolistas Marcos Llorente y Antoine Griezmann, que han visitado recientemente este negocio.

Pescados y mariscos frescos desde su propio barco en Málaga

Un restaurante emblemático convertido en lugar favorito de los famosos para disfrutar de comida de exquisita calidad gracias a la filosofía que sigue este establecimiento: "De lo que nos da el mar, servir solo lo mejor".

Para ello, este restaurante con décadas de historia consigue cada día los pescados y mariscos más frescos que da la bahía malagueña desde su propio barco, con el que salen a diario para lograr los mejores sabores.

Una institución de la cocina marinera en la Costa del Sol

Esto les permite ofrecer el producto más fresco que, además, utilizan para realizar sus recetas tradicionales con toques de innovación.

"Es una auténtica institución en la Costa del Sol si nos referimos a la cocina marinera y a productos de contrastada calidad", señalan sobre Los Marinos José desde la Guía Michelin, que recomienda probar las quisquillas de Motril, los langostinos de Huelva o sus famosas gambas rojas.

Dos Soles Repsol y producto cuidado al detalle

Lo mismo señalan desde la Guía Repsol, que afirma que, en este negocio, "los productos del mar se cuidan más que al oro".

"Mariscos y pescados, mimados y exuberantes, son el epicentro de una propuesta mediterránea liderada por los hermanos Sánchez: José, Ana, Laura, Marcos y Pablo, quien dirige la cocina", añade.

Quisquillas, cigalas, gambas rojas y salmonete, las especialidades del negocio

Un restaurante en el que destacan sus platos 'vivos', como quisquillas, cigalas, bogavantes, langostas rojas, angulas, tortilla de huevas de boquerones, mantequilla de huevas de salmonete, gambas rojas y blancas, cigalas y toda clase de pescados.

A esto se suman sus gambas de cristal fritas o sashimi de salmonete espetado, todos ellos maridados a la perfección con sus más de 250 referencias de los mejores vinos del mundo.

El mejor restaurante casual de Europa según OAD

Una misma impresión se ha llevado la publicación Opinionated About Dining (OAD), que recomienda: "No se pierda los bolos de concha fina y su característico salmonete marcado. Pescados enteros como el mero, el rape o la lubina pueden prepararse en salmuera, al horno o fritos".

Una pasión por los productos más frescos que ha convertido a Los Marinos José en toda una institución de la cocina malagueña que conquista cada día a figuras de la talla de Rafa Nadal, Jennifer López y los chefs José Andrés y David Muñoz, entre otros.