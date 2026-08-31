Última llamada para el Verano Joven: así pueden los jóvenes de Málaga viajar con hasta un 90% de descuento antes de que se acabe

El verano toca a su fin, pero todavía hay margen para aprovechar uno de los descuentos más atractivos para los jóvenes que quieran viajar en tren o autobús. El programa Verano Joven 2026 permite a las personas de entre 18 y 30 años ahorrar hasta un 90% en sus desplazamientos, y todavía queda un mes para poder beneficiarse de él.

¿Hasta cuándo se puede pedir?

El plazo para viajar con descuento se cierra el 30 de septiembre de 2026. Es decir, el billete tiene que tener fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre; fuera de ese margen, el descuento no se aplica. No hay una fecha límite distinta para el registro: mientras quede al menos un día de viaje dentro de ese periodo, se puede seguir tramitando el código y comprando billetes con la rebaja. Eso sí, conviene no dejarlo para el último momento, porque el sistema exige inscribirse con al menos 24 horas de antelación antes de emitir el primer billete.

Se trata de la cuarta edición consecutiva de esta ayuda, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de junio mediante el Real Decreto-ley 14/2026, con una inversión de unos 130 millones de euros. Desde su creación en 2023, el programa ha permitido a más de cuatro millones de jóvenes realizar más de 16 millones de viajes con descuento.

¿Quién puede solicitarlo?

Pueden beneficiarse las personas nacidas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive, que tengan nacionalidad española o residencia legal en España. No importa si se cumplen los 18 años después del verano: sigue siendo válido mientras la fecha de nacimiento entre dentro de esa horquilla.

Cómo solicitarlo, paso a paso

El proceso para solicitar este descuento es muy sencillo y se puede completar en menos de diez minutos:

Entrar en la web habilitada por el Gobierno, (veranojoven.transportes.gob.es), e identificarse con Cl@ve o introduciendo los datos personales (DNI o NIE, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y municipio de residencia). Completar el registro, que es gratuito y no exige ningún tipo de fianza. Recibir el código personal e intransferible, que hay que aportar a la empresa operadora en el momento de comprar el billete para que aplique el descuento. Usar ese mismo código tantas veces como se quiera durante toda la campaña, siempre que se cumplan los requisitos y las condiciones de uso. Si se pierde el código, puede recuperarse de nuevo a través de la propia web del Ministerio.

Según la web del Gobierno, es imprescindible completar el registro al menos 24 horas antes de la primera compra, ya que el sistema necesita ese margen para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad.

Qué descuentos se aplican

Los porcentajes varían según el tipo de transporte:

90% en autobuses regulares de titularidad estatal.

90% en trenes de media distancia convencional y de ancho métrico.

50% en billetes de Avant.

50% en servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad de cualquier operador (Renfe, Iryo, Ouigo), con un límite de 30 euros por billete.

50% en el pase Interrail Global Flexible de 10 días en 2 meses, cuando se compra a través de Renfe.

Los descuentos se aplican tanto a billetes sencillos como de ida y vuelta. Según datos del Ministerio, el ahorro medio en 2025 fue de unos 24,5 euros por billete de autobús, 18 euros por trayecto en alta velocidad y 10 euros en media distancia, mientras que en el pase Interrail la rebaja media ronda los 168 euros.

Condiciones que conviene tener en cuenta

No se puede reservar más de un viaje de ida y vuelta al día con la misma empresa y para el mismo origen-destino, salvo que el anterior ya se haya realizado o cancelado. Si finalmente no se va a viajar, hay que cancelar con un mínimo de 24 horas de antelación, salvo excepciones en trayectos cortos de autobús ligados a movilidad obligada. El uso indebido del código (por ejemplo, prestarlo a otra persona o no cancelar los billetes a tiempo de forma reiterada) puede acarrear la retirada definitiva del código, sin posibilidad de volver a registrarse en el programa.