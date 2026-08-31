La UMA estrenará seis nuevas titulaciones en el curso 2026/2027

La Universidad de Málaga (UMA) ampliará su oferta académica el próximo curso con seis nuevas titulaciones. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado su implantación en el curso 2026/2027, completando así la tramitación necesaria para que puedan comenzar a impartirse.

La nueva oferta está formada por un grado, cuatro másteres y un programa de doctorado. Cinco de estas enseñanzas tendrán carácter interuniversitario, por lo que la UMA colaborará con centros como la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla o la Universidad de Cádiz.

El nuevo grado será el de Inteligencia y Analítica de Mercados, una titulación que combinará programación y ciencia de datos con conocimientos de marketing, estadística y gestión empresarial.

Cuatro nuevos másteres

En el ámbito de los posgrados, la UMA incorporará el máster en Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes, desarrollado junto a la UNIA, que asumirá su coordinación. También llegará el máster en Biotecnología y Biología Vegetal, igualmente compartido con la UNIA, aunque en este caso será la Universidad de Málaga la encargada de coordinarlo.

La oferta se completa con el máster en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, organizado junto a la Universidad de Sevilla y liderado por la UMA, y el de Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, que se impartirá con la Universidad de Córdoba y estará coordinado desde Málaga.El nuevo programa de doctorado estará centrado en Marketing e Investigación de Mercados. La UMA lo pondrá en marcha junto a la Universidad de Cádiz, que ejercerá como coordinadora.

Málaga, entre las universidades que más amplían su oferta

Con estas seis titulaciones, la UMA será la segunda universidad andaluza que más enseñanzas de la nueva planificación académica incorporará el próximo curso, según la información difundida por la Junta. Todas las titulaciones habían recibido previamente el informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y forman parte de la programación universitaria prevista hasta 2028.

En total, las universidades públicas andaluzas prevén estrenar 39 titulaciones en el curso 2026/2027, de las que 37 pertenecen a esta nueva planificación. La digitalización, la inteligencia artificial, el tratamiento de datos y su aplicación en sectores como la empresa, la educación, la salud, el diseño o la industria tienen un peso destacado en la nueva oferta. También se incorporarán enseñanzas relacionadas con la sanidad, el turismo, la energía y las ingenierías.

La UMA se incorpora a otro máster de Enfermería

Al margen de estas seis nuevas titulaciones, el Consejo de Gobierno ha autorizado también la incorporación de la Universidad de Málaga al máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia. La titulación ha sido actualizada por la Universidad de Huelva y los cambios introducidos en su plan de estudios han obligado a realizar una nueva verificación antes de incorporar a la UMA.