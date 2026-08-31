Vuelta a la escuela infantil en Málaga: consejos ante el llanto, qué llevar en la mochila y cómo preparar a los niños

El inicio de la escuela infantil supone uno de los primeros grandes cambios para los niños de 0 a 3 años y también para sus padres. Con el comienzo del curso 2026-27 en Málaga, afrontar los primeros días con alegría, confianza y naturalidad, explicar a los pequeños qué va a ocurrir, hacerlos partícipes de los preparativos o evitar despedidas demasiado largas puede facilitar mucho la adaptación. Carmen Sánchez Fernández, directora de la Escuela Infantil Vivaldi de Málaga ofrece las principales claves para una incorporación tranquila y sin traumas.

Más allá de la conciliación familiar, esta etapa educativa ayuda a «la socialización, el lenguaje, la estimulación, el aprendizaje o la autonomía».

También es importante porque ayuda a una detección temprana de dificultades del desarrollo.

Preparativos en la escuela infantil Vivaldi de Málaga capital para recibir a los niños. / La Opinión

Como explica esta profesional, las dudas más comunes de las familias en estos días suelen ser tanto logísticas como emocionales. Es habitual preguntarse qué debe llevar el pequeño al cole o qué hacer ante los habituales llantos de las despedidas a la puerta de la ‘guarde’.

«Lo importante es que vengan con muchas ganas y que en casa haya alegría, que vean este proceso como una evolución y un cambio pero afrontándolo con mucha confianza», afirma Carmen Sánchez.

Cómo preparar a los niños para empezar la guardería con confianza

El primer paso que deben dar los padres y madres es prepararse psicológicamente: «No es un proceso duro pero sobre todo para los padres primerizos puede ser complicado».

En estos días, los centros infantiles de Málaga como la Escuela Infantil Vivaldi, un centro situado en Ciudad Jardín y con una amplia trayectoria, reciben ya llamadas y los días 1 y 2 de septiembre están abiertos para que los padres dejen todo lo necesario para la higiene de los más pequeños como pañales o toallitas, en función de cada centro.

Pero, más allá del material, los educadores recomiendan preparar a los pequeños, sobre todo a los que ya tienen uno o dos años. ¿Cómo? Hablando con ellos y explicándoles lo que va a pasar.

«Hay que adecuarse a su vocabulario y decirles dónde van a ir, que van a conocer a más gente, a tener una seño, y decirle su nombre», aconseja esta maestra malagueña.

Los primeros días son fundamentales en las guarderías y todas tienen proceso de adaptación para hacerlo más fácil. / La Opinión

En cuanto a las rutinas, afirma que es mejor no alterar sus ritmos de sueño de repente porque «bastante cambio tienen ya con el emocional, sino hacerlo poco a poco».

También es importante hacer a los niños y niñas partícipes del proceso enseñándoles el uniforme si lo van a llevar o eligiendo y preparando la mochila.

Así es la adaptación en las escuelas infantiles los primeros días

El proceso de adaptación es distinto en función de la edad del niño. Al menos así lo hacen en Vivaldi: «Nos centramos en que cada niño lleve el proceso a su ritmo y normalmente la mayoría están adaptados en dos semanas».

En este centro recomiendan que los primeros días se deje a los menores sólo un par de horas y están en «contacto continuo» con las familias para que sepan como va todo y estén tranquilos. Si se puede es mejor así e ir aumentando las horas «paulatinamente hasta que consigamos hacer la jornada completa».

El horario de los centros de educación infantil es de 7.30 a 17.00, incluidas el aula matinal y de tarde, y con un máximo de ocho horas de permanencia del alumnado, según informa la Junta de Andalucía.

Los profesionales recomiendan que los niños lleven ropa cómoda a la escuela infantil. / La Opinión

Despedidas rápidas y con cariño: la clave para superar los primeros lloros

Otra clave para que el estreno en la guardería sea lo mejor posible es no alargar las despedidas: «Lo mejor es una despedida rápida, dinámica y con mucho cariño. Y si hay llanto, toca ser pacientes. Muchas veces el momento del llanto dura 20 segundos», explica Carmen Sánchez.

Para que el menor se sienta más acompañado es aconsejable que lleve algún objeto al que le tenga apego como «una gasita, un chupete o un muñeco, lo que necesite».

¿Qué hay que llevar y cómo ir vestido a la escuela infantil?

Estos aspectos son dudas habituales para las familias. En cuanto al material necesario en esta etapa, aunque depende de cada centro, es recomendable que los menores lleven en la mochila una botella para agua, pañales y toallitas -si no están ya en el cole-, el objeto que prefieran y una muda de ropa, «siempre marcada con su nombre».

"Los niños vienen a la escuela infantil a disfrutar y la ropa debe ser cómoda. Aunque no son obligatorios, recomendamos los uniformes porque suelen ser muy cómodos" Carmen Sánchez Fernández — Directora de la Escuela Infantil Vivaldi de Málaga

Respecto a la ropa, muchas escuelas infantiles tienen uniformes que suelen ser cómodos para que los niños y niñas puedan jugar a gusto. En caso de no tenerlo, en la guardería malagueña Vivaldi indican que lo mejor es «pantalones anchos y camisetas con el cuello ancho, que no les moleste si hay que quitárselas». Sobre todo, subrayan que debe ser ropa «que se puedan manchar y lavar sin problema».

No se aconseja que lleven pulseras, anillos o collares, ni pendientes que cuelguen y que se puedan enganchar. El pelo recogido si lo tienen largo y las uñas «muy cortitas» también se recomiendan.

¿Qué deben saber las familias sobre la alimentación en las guarderías?

La mayoría de las escuelas infantiles se comunican hoy con las familias a través de aplicaciones, lo que ayuda tanto a mantener la privacidad como a gestionar mejor toda la información.

Por esta vía se les informa, por ejemplo de los menús y también están registradas las posibles alergias o intolerancias de los niños.

La comida es uno de los aspectos que más preocupan a los padres de los niños más pequeños. / La Opinión

No obstante, Carmen Sánchez destaca que la comunicación directa sigue siendo muy importante: «Nosotros somos un centro pequeño y nos gusta tener esa relación con los padres, para darles tranquilidad y confianza y que se sientan parte de la escuela».

Fiebre, gastroenteritis y otros síntomas: cuándo es mejor que el niño se quede en casa

Lo ideal cuando el menor tiene fiebre es no llevarlo a la escuela. Igualmente, si tiene gastroenteritis, la directora de Vivaldi comenta que hay que esperar un día después de que desaparezcan los síntomas.

Además, recomienda trasladar siempre a las maestras que nuestro hijo o hija ha estado enfermo para que lo tengan en cuenta si lo ven más «apagado».

Si el menor se pone enfermo estando en la guardería, se avisa inmediatamente a las familias para que vayan a recogerlo. En los centros, destacan, no pueden administrar medicación «a no ser que esté prescrita por un médico» y en esta etapa educativa no suele haber enfermeras escolares.

Por supuesto, mientras lo recogen intentan que esté lo mejor posible, tranquilos y atendidos.

Carmen Sánchez aprovecha para desmentir lo que considera «un poco leyenda urbana»: «los virus no se generan en las guarderías», sino que los niños pueden contagiarse en cualquier espacio donde interactúen con otras personas.

En Málaga, el proceso de escolarización para la etapa de 0-3 años ha contado con 23.882 plazas para el curso 2026-27. / Joaquín Corchero / Europa Press

¿Qué aporta la escolarización entre los 0 y los 3 años?

Esta etapa educativa traspasa la necesaria conciliación familiar y ayuda a los menores a desarrollar aspectos como el lenguaje o la socialización. "Yo siempre digo que es como un entrenamiento de lo que se van a encontrar en la vida. Les da autonomía, les ayuda a la gestión emocional, les da rutina y la oportunidad de vivir nuevas experiencias", explica la maestra malagueña Carmen Sánchez.

Igualmente, hay que tener en cuenta que los profesionales de las escuelas infantiles pueden ser claves para detectar de forma temprana dificultades del desarrollo. Así, "podemos intervenir antes que si esperamos a llegar al cole", destaca la profesional.

El primer ciclo de Educación Infantil ha cambiado mucho en los últimos años, como subraya la directora de la escuela Vivaldi, un centro por el que han pasado varias generaciones de malagueños desde que abrió sus puertas en 1983: "Apostamos por el juego por encima de todo y así los niños aprenden sin querer. Experimentamos, tocamos, probamos... es todo muy dinámico".

Aunque el curso en las escuelas infantiles de Málaga comienza el 3 de septiembre, el periodo de matriculación continúa abierto mientras haya plazas libres. La gratuidad se ha extendido este curso a los niños de 1 año, que se suman así a los de dos, una medida que busca impulsar la escolarización en esta etapa educativa.