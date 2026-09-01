Mercado inmobiliario
El alquiler de vivienda en Málaga sigue su escalada y es el tercero más alto de España: 1.500 euros al mes para una casa de 80 metros
El precio en la provincia de Málaga alcanza los 18,7 euros el metro cuadrado, con una subida del 4,5% en los últimos doce meses, según Idealista
El precio del alquiler de vivienda en España subió un 5,8% interanual en agosto, hasta situarse en 15,1 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado este martes por el portal inmobiliario Idealista. En el caso de la provincia de Málaga, el valor alcanza los 18,7 euros el metro cuadrado, con una subida del 4,5% en los últimos doce meses. Málaga es la tercera más cara de España para alquilar tras Madrid (21,5 euros) y Baleares (20) y por delante de Barcelona (17,1), Guipúzcoa (15,9) y Santa Cruz de Tenerife (15,4).
En el caso de una vivienda de 80 metros cuadrados, el alquiler en Málaga estaría en casi 1.500 euros al mes.
Todas las regiones experimentan subidas en sus rentas desde agosto del año pasado con la única excepción de País Vasco (-1,6%). Aragón, con un alza del 10,2%, lideró los incrementos por comunidades autónomas, seguida de Asturias (+9,4%), Castilla-La Mancha (+8,8%), La Rioja (+7,5%), Castilla y León (+7,2%), Comunidad Valenciana (+6,4%), Extremadura (+6,3%) y la Comunidad de Madrid (+5,9%).
Alquilar vivienda en Málaga capital, más caro que hace un año
El informe refleja también que hasta 47 capitales españolas analizadas por el portal Idealista registraron subidas interanuales en el precio del alquiler durante el mes de agosto, con sólo cuatro excepciones: San Sebastián (-4,8%), Vitoria-Gasteiz (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%).
En los principales mercados del país, el comportamiento de los precios del alquiler ha sido alcisa. Así, el alquiler subió en Alicante (+7,3%), Palma (+5,9%), Madrid (+5,1%), Sevilla (+4,4%), Valencia (+3,5%), Málaga (+2,8%) y Barcelona (+0,7%).
Madrid se mantiene como la capital con los alquileres más caros, con un precio de 23,3 euros por metro cuadrado, seguida por Barcelona (20,2 euros), Palma (19,3 euros), San Sebastián (18,1 euros), Málaga (16,5 euros), Valencia (16,3 euros) y Bilbao (15,7 euros).
Por el contrario, Jaén y Cáceres (8,3 euros en ambos casos), son las capitales con las rentas más económicas.
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