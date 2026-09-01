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Los Campus de Fundación Unicaja baten récord de participación este verano y reúnen a 6.700 jóvenes

Los campamentos han acogido a jóvenes de entre 7 y 16 años procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas así como participantes de hasta 18 nacionalidades

Los Campus de Fundación Unicaja reúnen a 6.700 jóvenes este verano

Los Campus de Fundación Unicaja reúnen a 6.700 jóvenes este verano / L.O

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La Opinión

Málaga

Los Campus Fundación Unicaja cierran la temporada estival batiendo récord de participación con la asistencia de cerca de 6.700 jóvenes a los diferentes turnos de Campus Sabinillas (Manilva), Campus Ronda, English Camp y Tech&Play Camp (Ronda), Campus Baloncesto (Málaga) y Campus Náutico (El Puerto de Santa María).

Diversas edades y procedencias

Desde su apertura el 24 de junio y hasta su clausura el 1 de septiembre, los campamentos de verano de la Fundación han acogido a jóvenes de entre 7 y 16 años procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, así como participantes de hasta 18 nacionalidades, de países como Italia, Bélgica, Estados Unidos, Polonia, Reino Unido, entre otros.

El desarrollo de esta actividad se convierte una temporada más en un destacado promotor de empleo joven en Andalucía. Este verano se han ofertado más de medio millar de puestos de trabajo entre monitores, socorristas, animadores, técnicos audiovisuales y especialistas en deportes verticales, entre otros. Además, 80 empresas proveedoras han contribuido con alguno de sus servicios directa o indirectamente al funcionamiento de los campamentos.

Niños del Campus Fundación Unicaja juegan al baloncesto

Niños del Campus Fundación Unicaja juegan al baloncesto / L.O

Propuestas lúdico-deportivas

Los Campus han ofrecido un centenar de propuestas lúdico-deportivas, entre ellas actividades náuticas, de aventura, tecnificación deportiva, aprendizaje de idiomas, videojuegos y creatividad digital, y veladas nocturnas y animación matinal. Este año como novedad, a las visitas de los jugadores y las jugadoras del Unicaja Baloncesto a Campus Baloncesto, se ha sumado también la visita del creador de contenido Spok Sponha a Tech&Play Camp, que compartió su experiencia personal y profesional en torno al mundo de los videojuegos y participó en diferentes actividades junto a los asistentes.

'Un niñ@, un árbol'

Un año más, la Fundación Unicaja mantiene su compromiso con el medio ambiente con una nueva edición de la iniciativa ‘Un niñ@, un árbol’. En su apuesta por la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se vuelve a promover la plantación de un árbol por cada participante. Así, en los próximos meses se plantarán más de 6.700 ejemplares que ayudarán a recuperar espacios degradados y contribuir a mejorar la biodiversidad de enclaves naturales de los municipios donde se desarrollan los Campus. Además, la iniciativa cuenta con la participación del Club de Voluntarios de la Fundación.

Jóvenes de entre 7 y 16 años han asistido al Campus Unicaja

Jóvenes de entre 7 y 16 años han asistido al Campus Unicaja / L.O

El grado de satisfacción entre menores y progenitores ha sido de 4,56 sobre 5 según la puntuación obtenida en las encuestas realizadas. Entre las prestaciones mejor valoradas destacan especialmente las gincanas y veladas y el conjunto de actividades desarrolladas durante los Campus.

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