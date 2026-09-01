Cuatro policías de Extranjería de Málaga refuerzan el dispositivo de Ceuta

Cuatro agentes de la Brigada de Extranjería la Comisaría Provincial de Málaga se han desplazado a Ceuta para formar parte del dispositivo de refuerzo con el que se pretende agilizar los trámites de devolución, expulsión o asilo con los miles de ciudadanos marroquíes que siguen en la ciudad autónoma. Según fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP), la información con la que cuenta el sindicato es que los compañeros se marcharon este pasado domingo y regresarán tras completar siete jornadas, momento en el que serán relevados por otros tantos compañeros procedentes de Málaga.

Hace unos días, el Gobierno anunció el refuerzo para agilizar las labores de triaje de las personas migrantes con la apertura de nuevas líneas de trabajo policial en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) habilitado en la ciudad autónoma y la llegada de un equipo de refuerzo de la Dirección General de Protección Internacional del departamento para agilizar la primera fase de las solicitudes de asilo que puedan presentarse. La Policía Nacional, que ya realiza labores de identificación y reseñas de migrante en la Jefatura Superior de Ceuta y en el puesto fronterizo, cuenta con ocho nuevas líneas de trabajo en el CATE provisional del polígono industrial de El Tarajal. Estas ocho líneas de trabajo son operadas por miembros de las unidades de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Seguridad Ciudadana, que cuentan con equipos informáticos, impresoras, puntos de red ADSL y todos los medios técnicos necesarios para llevar a cabo las labores de identificación y registro de los migrantes. El CATE estará finalizado el 4 de septiembre, momento en el que estas ocho líneas de trabajo pasarán a ser catorce, que se sumarán a las cuatro que ya operan en la Jefatura Superior de Policía y a las seis instaladas en el paso fronterizo.

Agilizar el asilo

El Gobierno informó que a Ceuta se ha trasladado un equipo de once miembros de la Dirección General de Protección Internacional del ministerio que reforzarán los equipos que, junto a Policía Nacional, formalizan y tramitan las solicitudes de asilo que formulan algunas personas migrantes durante el triaje al que son sometidos.

Este equipo participará en las entrevistas que se realizan a quienes solicitan protección internacional, en especial cuando se trata de menores en situación de desamparo, mujeres y niñas, así como a las personas que podrían encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad. Este equipo realizará las entrevistas en dos formatos: presenciales, en horario de mañana y tarde, y también instruirá los expedientes que han sido entrevistados en días anteriores; por videoconferencia, de manera paralela a las entrevistas presenciales, para lo que el equipo desplegado en Ceuta se coordinará con Policía Nacional para que se puedan realizar estas entrevistas por personal ubicado en la sede de la dirección general en Madrid.

Triaje preceptivo

La realización del triaje es preceptiva y previa a cualquier procedimiento administrativo, ya sea expulsión, devolución, protección internacional, protección de menores o víctimas de trata.

El triaje consiste en un reconocimiento médico, realizado por Cruz Roja; un examen de vulnerabilidad a menores, embarazadas, ancianos, personas con discapacidad o trastornos mentales, labor realizada por los servicios médicos de la Policía Nacional; identificación y toma biométrica; registro de datos como fotografía, huellas decadactilares y escáner documental; y registro en una base de datos policial.

El CATE que se habilita en el polígono industrial de El Tarajal cuenta con una superficie útil de 856 metros cuadrados destinada a oficinas de uso policial que también albergará una zona polivalente de comedor y un área destinada al acogimiento de familias.

Una vez concluido su acondicionamiento, también dispondrá de una nave de 1.179 metros cuadrados para uso habitacional con capacidad para 400 plazas dotada de aseos y duchas de uso exclusivo para los migrantes.