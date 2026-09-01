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Detenido en Málaga el narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años fugado

La Policía Nacional arresta a un fugitivo reclamado por tráfico de drogas y organización criminal que cambiaba de teléfono cada dos semanas y de identidad cada tres meses

Detienen en Málaga al narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

Detienen en Málaga al narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

L.O

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La Opinión

La Policía Nacional ha detenido en Málaga al narcotraficante más buscado en Alemania. Un fugitivo que llevaba cinco años prófugo y sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por delitos de tráfico de drogas y organización criminal, según ha informado este martes la Comisaria Provincial de Málaga. La operación, desarrollada en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt o BKA) de Alemania, culminó este pasado lunes, 24 de agosto en Málaga, cuando los agentes localizaron al sospechoso viajando como copiloto en el vehículo de su hermano.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, el detenido lideraba una organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de droga en Alemania. La red disponía de un almacén en España que utilizaba para cargar la sustancia estupefaciente en camiones con destino a territorio alemán a través de Francia. Además de la reclamación emitida por Alemania, al fugitivo le constaba también una requisitoria judicial de las autoridades españolas.

Cambiaba de identidad cada tres meses

La investigación comenzó en 2025, cuando la Policía Nacional recibió información que apuntaba a que el prófugo podía encontrarse en España, país en el que ya había residido anteriormente. De acuerdo con el relato policial, el fugitivo había adoptado numerosas precauciones para dificultar su localización. El hombre, experto en boxeo y artes marciales mixtas, cambiaba de número de teléfono cada dos semanas y utilizaba una identidad diferente cada tres meses.

La Policía Nacional señala además que había realizado en Turquía un curso de ciberseguridad que le habría permitido adquirir conocimientos sobre métodos para dificultar su rastreo mediante sistemas operativos, dispositivos electrónicos y redes sociales.

En esta captura fue clave localizar primero al hermano del fugitivo. A partir de ese momento, la Policía pudo realizar durante varios días vigilancias y seguimientos por distintas provincias españolas hasta confirmar la presencia del fugitivo en Málaga. Finalmente, los policías lo identificaron yendo de copiloto en el coche de su hermano. Fue entonces, el pasado lunes, 24 de agosto, cuando lo detuvieron.

Tras pasar a disposición judicial de la Audiencia Nacional, el detenido ha ingresado en prisión, según ha informado la Policía Nacional.

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Noticias relacionadas y más

Apenas unas semanas después, en abril, fue detenido en Marbella un hombre buscado por Reino Unido por un intento de asesinato cometido en Newcastle, donde llevaba varios años fugado. En julio, también en Marbella, con la captura de uno de los fugitivos más buscados de Canadá, reclamado por narcotráfico y pertenencia a organización criminal, que vivía en una urbanización de alto nivel, apenas salía de casa e incluso había comenzado a quitarse tatuajes para dificultar su identificación. A ellos se suman este agosto otros dos fugitivos reclamados por Alemania y detenidos en Vélez-Málaga y Ronda, lo que vuelve a situar a la provincia en el mapa de las operaciones internacionales para localizar a huidos de la justicia.

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