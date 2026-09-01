Los empresarios malagueños muestran su apoyo a Ceuta: "No basta con compensar pérdidas, es preciso recuperar la percepción de una ciudad segura y atractiva para vivir, visitar e invertir"

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha expresado este martes su apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a su "ciudadadanía, empresas, autónomos, trabajadores e instituciones" ante la situación que atraviesa la ciudad y que, según señala la patronal malagueña, "está afectando a la convivencia, la seguridad, la estabilidad y al propio desarrollo de la actividad económica". La CEM ha anunciado que se va sumar a la convocatoria ciudadana que tendrá lugar este miércoles, 2 de septiembre, con motivo del Día de Ceuta, y estará representada en la concentración convocada frente al Ayuntamiento de Málaga por el propio consistorio y por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La organización empresarial ha querido trasladar su "solidaridad y respaldo" a la sociedad ceutí y, de manera particular, a su tejido productivo y a la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE). La CEM reivindica la necesidad de "preservar y reforzar" la imagen de Ceuta como una ciudad "segura, estable, abierta y atractiva para desarrollar actividad empresarial, generar empleo, invertir y vivir".

"No basta con compensar pérdidas, es preciso recuperar la percepción de Ceuta como lo que debe seguir siendo: una ciudad segura, abierta, comercial y atractiva para vivir, visitar e invertir. La empresa de Ceuta y sus organizaciones, así como sus habitantes, cuentan con toda nuestra solidaridad e implicación", ha afirmado el presidente de la CEM, Javier González de Lara.

La CEM de Málaga pide un plan integral para la "revitalización económica" de Ceuta

La patronal malagueña considera necesario avanzar en un "plan de acción integral" para afrontar la situación actual y, al mismo tiempo, para establecer las bases para una "revitalización económica sostenible" de Ceuta. Este plan, a juicio de la CEM, debe contemplar medidas de "emergencia" y "compensación", pero también "actuaciones de transformación" que permitan "fortalecer de manera permanente" su tejido empresarial y productivo.

"La actividad empresarial es un pilar fundamental para la sociedad, en cuanto a su aportación de empleo, progreso y cohesión. Es necesario compensar estos costes y contribuir a que las empresas de Ceuta puedan seguir operando con normalidad, en condiciones de seguridad y estabilidad, para recuperar la confianza y continuar impulsando el crecimiento económico y el bienestar de las personas", ha comentado González de Lara.

Una persona migrante asentada en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

La CEM considera que, en este contexto, "la defensa de la seguridad, la convivencia y la estabilidad de Ceuta trasciende el ámbito estrictamente económico y constituye una cuestión de interés general y de seguridad nacional", que requiere el "compromiso" de las instituciones y el "respaldo" del conjunto de la sociedad española.

Reforzar los tejidos productivos de Ceuta y Melilla

Además, los empresarios malagueños consideran que las "especiales circunstancias" de Ceuta requieren una consideración económica "singular y permanente" que permita a sus empresas desarrollar su actividad "con seguridad y certidumbre, generar empleo y contribuir al progreso y al bienestar de sus ciudadanos". La CEM cree que esta reivindicación debe hacerse extensiva también a Melilla.

"No podemos estar recurriendo permanentemente a ayudas extraordinarias; necesitamos soluciones estructurales que refuercen los tejidos productivos de Ceuta y Melilla y garanticen su futuro económico", ha apuntado González de Lara, que también es presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y vicepresidente de la patronal nacional CEOE.

El próximo 9 de septiembre, la reunión de los órganos de gobierno de la CEOE se celebrará en Ceuta. Los empresarios analizarán en ese encuentro las medidas que consideran necesarias para afrontar la situación de la Ciudad Autónoma, así como cuestiones relacionadas con su seguridad, logística y desarrollo económico.