Así es la enorme mansión que tiene Eva Longoria en la Costa del Sol: una vivienda de 500 metros cuadrados de estilo mediterráneo en una de las zonas más exclusivas de Málaga

"Algún día viviré aquí". Esto fue lo que pensó la actriz Eva Longoria cuando visitó por primera vez Málaga y descubrió que este era el lugar en el que quería residir y al que quería llamar hogar. Un sueño que logró alcanzar en 2023, cuando, tras años buscando una vivienda que se adecuara a sus necesidades y gustos, encontró la mansión de estilo mediterráneo y andaluz en la que en la actualidad vive en Marbella con su familia.

Así lo explicó la propia actriz en una entrevista realizada por la revista ¡HOLA!, en la que aseguró que "lo mío con Marbella fue amor a primera vista".

Una mansión junto a Puerto Banús y la playa

Tras visitar durante años la Costa del Sol y alojarse en algunos de los entornos más destacados de la provincia, como las Villas de Aloha o el conocido hotel Meliá Don Pepe, Longoria se propuso encontrar una vivienda en Marbella para trasladarse a este rincón malagueño.

Después de años buscando la mejor opción, encontró el lugar perfecto para ella y su familia: una enorme mansión situada en una de las zonas más exclusivas de Marbella, junto a Puerto Banús y a escasos metros de la playa, con más de 500 metros cuadrados, un enorme jardín con piscina, césped y zonas de descanso.

La reforma de la casa soñada de Eva Longoria

Tras meses de reformas para adecuar la vivienda a sus gustos de la mano de su amigo arquitecto Nicolás Escanez, la actriz por fin pudo mudarse con su familia a la mansión en 2024.

"Nico me llamó y me dijo: 'Madre mía, he encontrado la casa perfecta'. Teníamos que hacer reforma, pero su ubicación y el tamaño eran justo lo que estaba buscando. Así que, aprovechando que estaba en Barcelona rodando la serie, vine a Marbella, visité la casa y la compré ese mismo día. Nico empezó enseguida a remodelarla para hacer todos los cambios que yo quería", recalcó en la entrevista la artista.

Cinco habitaciones y siete baños para toda la familia

Entre las peticiones de la actriz se encontraban que la vivienda fuera espaciosa y tuviera muchas habitaciones, "porque tengo una familia muy grande y es una casa de vacaciones, o sea, que vienen mi madre, mis hermanas con mis sobrinos…".

Por ello, esta vivienda, que cuenta con 500 metros cuadrados de extensión, contiene cinco habitaciones y siete cuartos de baño para permitir que toda la familia se pueda reunir en este entorno malagueño con comodidad y espacio.

Terraza privada, gimnasio y sauna interior cerca de Puerto Banús

Para disfrutar del lujo más exquisito, el dormitorio principal tiene acceso, además, a una terraza privada con bañera.

Además, la vivienda cuenta con diversos salones para recibir visitas, además de una amplia zona de juegos, un gimnasio y una sauna interior.

Jardín, piscina y una cocina de ensueño en Marbella

Otro de los aspectos que debía tener esta vivienda era una extensa zona exterior en la que disfrutar del aire libre en familia: "Quería que tuviera jardín para que mi hijo pueda jugar y también piscina, porque está siempre nadando. Esas son las cosas que yo buscaba específicamente".

Por ello, este enclave dispone de un enorme jardín con piscina propia y altos arbustos para mantener su privacidad, así como diversas zonas de estar con tumbonas, butacas y sombraje.

"Y, por supuesto, una gran cocina, y ahora esta casa tiene la de mis sueños, mi favorita de entre todas mis casas", señaló Longoria, que pidió una cocina con una isla muy grande para preparar sus mejores platos"mientras todo el mundo puede sentarse alrededor y tomarse un vino y picar algo".

Un vestidor y estilo mediterráneo andaluz en la casa de Eva Longoria

Entre las peticiones de Longoria que cumple esta mansión está su gran vestidor: "Creí que no iba a querer nada grande, pensé: 'Si no necesito nada, solo tendré trajes de baño y caftanes…'. Y no, no, nada de eso. ¡Es un armario increíble! Muy grande, con mucho espacio. Ahora tengo ahí toda mi ropa".

Todas estas estancias guardan un aspecto común propio de la arquitectura andaluza, con un estilo mediterráneo en el que destacan los muros blancos, los colores tierra y los grandes ventanales para llenar de luz y amplitud esta mansión de la Costa del Sol.