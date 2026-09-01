Turismo
El gasto del turista extranjero en Andalucía sigue creciendo en 2026 y la estancia media del viaje se acorta ligeramente
El desembolso medio diario hasta julio es de 187 euros por persona, un 5,6% más que hace un año, según el INE - La duración media del viaje es de 7,5 días, mientras que en 2025 eran de 7,7
El gasto de los turistas internacionales que han visitado Andalucía en este 2026 supera los 12.470 millones de euros con datos hasta al mes de julio, lo que representa un incremento del 10% en relación con el mismo periodo del año anterior. En los siete primeros meses de 2026 han llegado a la comunidad andaluza un total de algo más de 9 millones de visitantes internacionales, un 8,4% más que en esas fechas del pasado ejercicio, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La serie no viene desglosada por provincias aunque cabe recordar que, en los parámetros turísticos, Málaga suele representar más de un tercio de las cifras andaluzas.
El gasto medio diario por persona del turista extranjero en Andalucía hasta julio es de 187 euros, con un aumento interanual del 5,6%. La duración media del viaje del cliente internacional a Andalucía es de 7,5 días, algo por debajo de los 7,7 días que se registraban el año pasado.
España marca máximos de turismo extranjero en 2026
Según las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística, España registró 57,8 millones de turistas internacionales hasta julio, mientras que el gasto total aumentó durante los siete primeros meses de 2026 un 7,8% y alcanzó los 82.054 millones de euros. Los datos, en ambos casos, vuelven a marcar máximos históricos.
El gasto medio diario por persona está siendo, en lo que va de año, de 199,5 euros, frente a los 193,4 del mismo periodo del año anterior.
Las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Cataluña (con el 18,9% del total), Canarias (17,1%) y Andalucía (15,2%).
En los siete primeros meses de 2026 Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (16,9% del total). Le siguieron Alemania (11,3%) y Francia (7,8%).
Reino Unido, el principal emisor de turistas a España
Los principales países emisores en los siete primeros meses del año han sido Reino Unido (con 11,5 millones y un aumento del 4,6 %), Francia (con más de 7,2 millones y un incremento del 1,2 %) y Alemania (con cerca de 6,9 millones, un 0,5 % menos).
En términos porcentuales, el mayor aumento de visitantes llega de Italia, que ha proporcionado 3,5 millones de visitantes y un incremento del 10,3 %, un porcentaje que ha aumentado hasta el 16,9 % más, con respecto a 2025, hasta los 717.000 visitantes y que han incrementado su gasto un 24,5%.
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