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El gasto real de la vuelta al cole en Málaga: cuánto cuesta tener a un hijo en aula matinal, comedor y extraescolares este curso

La Junta de Andalucía aprueba una subida del 36,6% para el servicio de aula matinal en colegios públicos de cara al curso 26/27

La Junta de Andalucía sube el precio del aula matinal.

La Junta de Andalucía sube el precio del aula matinal. / L.O

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Llega septiembre y con él la vuelta al cole. Los padres ya guardan las sombrillas y bañadores para comenzar con la compra del material escolar. Una vuelta al cole que un año más será más cara que la anterior.

A la lista de materiales, libros, mochilas y ropa hay que sumarle los precios de actividades extraescolares, aula matinal y comedor, que este año en algunos casos hay subida de precio.

La Junta de Andalucía anunció a mediados de junio que el precio del servicio de aula matinal de cara al curso 2026/2027 subiría. Una modificación que afecta tanto a los colegios públicos como a las escuelas infantiles de primer ciclo.

Hasta ahora, la tarifa del aula matinal se había mantenido sin cambios durante nueve cursos. A partir de septiembre, el nuevo precio supondrá un incremento del 36,6% en los colegios públicos. En las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la subida será más moderada, del 14,4%.

Nuevos precios del aula matinal

El aula matinal en los colegios públicos malagueños - al igual que en el resto de centros andaluces- pasará a costar 1,82 euros por día, lo que equivale a 23,91 euros mensuales. Para el alumnado de primer ciclo de Infantil, el aula matinal también se fija en 23,91 euros al mes, el mismo importe que para el resto de niveles educativos.

El precio del comedor en las escuelas infantiles andaluzas es de 92 euros al mes.

El precio del comedor en las escuelas infantiles andaluzas supera los 100 euros. / La Opinión

El servicio de aula de tarde tendrá igualmente ese mismo precio. Hasta este curso, y desde 2017, el aula matinal costaba 17,51 euros al mes, con un precio diario de 1,33 euros. La subida será, por tanto, de 6,40 euros mensuales.

En el caso de las escuelas infantiles, el precio mensual del aula matinal subirá de 20,90 euros a 23,91 euros, lo que supone un incremento de 3,01 euros.

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El precio del comedor

Este año, el precio del comedor no subirá, por lo que se mantiene en 5,54 euros diarios. Esto quiere decir que al mes rondaría un precio total de 110,80 euros. Tampoco cambia el precio de las actividades extraescolares, que continúan en 17,51 euros por actividad. Durante estos años, el comedor escolar sí ha registrado revisiones periódicas para adaptarse al aumento del coste de los alimentos y del propio servicio.

Ayudas y bonificaciones

La Junta mantiene las gratuidades y bonificaciones en los servicios educativos: el 32% de los usuarios tiene gratuidad completa y el 55% alguna bonificación.

En las escuelas infantiles, el servicio educativo cuesta 240,53 euros al mes, aunque es gratuito para el alumnado de dos años. Además, Educación destina 3,36 millones de euros a ayudas para comedores de centros concertados y compensará a las guarderías concertadas con 115 euros por alumno, además de aportaciones por unidad.

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