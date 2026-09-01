Investigan un tiroteo sin heridos en la zona de Monte Pavero de Málaga capital

Un nuevo tiroteo ha tenido lugar este lunes en Málaga capital, en la zona de Monte Pavero, en el distrito malagueño de Bailén-Miraflores.

Según han asegurado fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en torno a las 04.00 horas del lunes 31 de agosto. Los agentes fueron alertados del tiroteo y, cerca del lugar de los hechos, localizaron impactos de bala en un vehículo. No se han registrado heridos por el suceso.

Actualmente, los agentes del cuerpo está realizando las pesquisas correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar todos los datos que rodean a este nuevo tiroteo.