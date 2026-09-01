Un jubilado malagueño lleva al Congreso 50.000 firmas contra los recortes en su pensión: "Me castigan por jubilarme antes"

Manuel Guarino, un malagueño jubilado de 71 años y enfermero durante más de 40 años, llevará este jueves al Congreso de los Diputados las más de 50.000 firmas que ha recogido en Change.org para reclamar que se eliminen los coeficientes reductores en la jubilación anticipada de quienes han cotizado más de 40 años.

Manuel participará en una entrega de firmas frente al Congreso junto a Antonio Matinero, Nieves Fernández y José Lobo, impulsores de otras tres peticiones con la misma reivindicación. Entre los cuatro suman miles de apoyos en Change.org para pedir a los grupos parlamentarios que retomen el cambio legislativo y acaben con los recortes permanentes en la pensión de quienes han cotizado durante más de cuatro décadas.

Manuel trabajó durante 43 años, gran parte de ellos como enfermero en la sanidad pública. Cuando decidió jubilarse, lo hizo apenas seis meses antes de la edad ordinaria. Ese medio año fue suficiente para que su pensión quedara reducida de por vida: "Después de trabajar más de 40 años, después de cotizar durante décadas, después de haber servido a la sanidad y a la sociedad, el sistema me castiga para siempre por haberme jubilado unos meses antes", lamenta en su petición.

El caso de Manuel se ha convertido en uno de los ejemplos de esta reivindicación en Change.org. Su campaña reclama que se reconozcan las largas carreras de cotización y que las personas que han trabajado durante más de cuatro décadas puedan acceder a la jubilación anticipada sin sufrir una penalización permanente.

Del respaldo de 2025 al rechazo de junio de 2026

La entrega de firmas se produce después de que el pasado 11 de junio el Congreso tuviera una nueva oportunidad de abordar esta reivindicación a través de una enmienda que planteaba que las personas con 40 o más años cotizados pudieran jubilarse anticipadamente sin penalizaciones en la cuantía de su pensión. PSOE y PP votaron en contra, Vox se abstuvo y el resto de grupos votaron a favor.

La votación contrastó con la de noviembre de 2025, cuando el Congreso aprobó una moción que instaba a avanzar para que las personas con más de 40 años cotizados pudieran jubilarse anticipadamente sin sufrir coeficientes reductores. Sin embargo, aquella iniciativa no tenía carácter legislativo y no implicó una modificación de la normativa.

Tras este último rechazo, Manuel, Antonio, Nieves y José registrarán ahora sus firmas en el Congreso para pedir a los grupos parlamentarios que retomen el debate. Los impulsores han contactado con los distintos grupos parlamentarios y ya han confirmado su asistencia al acto representantes de Podemos, Junts, ERC, Bildu, BNG, IU y Compromís.

"Parece que se castigan más los meses que faltan que todos los años que sí hemos trabajado", resume Manuel en su petición. "No pedimos un privilegio. Pedimos justicia para quienes hemos trabajado toda una vida".