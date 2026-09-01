La Junta de Andalucía y Fadeco Promotores reforzarán su colaboración público-privada para construir vivienda asequible

La Junta de Andalucía reforzará durante los próximos años la colaboración con ayuntamientos, empresas públicas y promotores privados para acelerar la construcción de vivienda protegida y aumentar una oferta que actualmente es insuficiente para atender la demanda, lo que sigue arrastrando al alza los precios. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, acompañada de su nuevo equipo directivo, ha mantenido este martes una reunión en la localidad malagueña de Antequera con representantes de la directiva de la patronal Fadeco Promotores. Díaz ha recordado que durante la pasada legislatura se consolidaron los programas de ayudas a promotores públicos y privados con más de 300 millones de euros en subvenciones y alrededor de 7.000 viviendas en carga.

El modelo parte de la premisa de que la Administración dispone de recursos, suelo y capacidad normativa, aunque el volumen de vivienda requiere movilizar también financiación, capacidad constructiva y experiencia de otros operadores.

No obstante, ha precisado que la colaboración con la iniciativa privada no se limita únicamente a las subvenciones, ya que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) también utiliza fórmulas como la permuta de suelo público por viviendas protegidas.

Además, la consejera ha recordado que la Junta movilizará suelo público con capacidad para la construcción de 3.678 nuevas viviendas a través del Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA).

Asimismo, Rocío Díaz ha vuelto a reclamar la derogación de la Ley Estatal de Vivienda y ha denunciado que en esta norma “la seguridad jurídica brilla por su ausencia” y que la principal consecuencia es que está retirando viviendas del mercado, ya que “los propietarios no están tranquilos porque temen la ocupación ilegal”.

Fadeco plantea más oferta, agilización y colaboración público-privada

Por su parte, el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado, ha transmitido que es necesario que las políticas de vivienda "tengan capacidad de responder a la diversidad territorial de Andalucía" y ha realizado propuestas concretas, como incentivos para actuaciones a desarrollar en áreas prioritarias que cuenten con mayor déficit de vivienda; habilitar la vivienda protegida de iniciativa municipal; o tener en consideración la situación de determinados trabajadores de servicios esenciales —como sanitarios, docentes o miembros de los cuerpos de seguridad— en aquellos territorios donde las dificultades de acceso a una vivienda asequible pueden condicionar la cobertura de estos servicios.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, este martes en Antequera. / L. O.

Peinado ha destacado que los únicos que pueden poner en carga el número de viviendas que necesita Andalucía son los operadores privados, pero ha pedido "agilización de tramitación administrativa", especialmente para la obtención de suelo finalista, materia prima imprescindible para la creación de hogares.

Desarrollo de la Ley de Vivienda de Andalucía y Plan VIVE 2026-2030

La reunión se produce, al inicio de una nueva etapa en la política autonómica de vivienda, marcada por el desarrollo de la Ley de Vivienda de Andalucía y la puesta en marcha del Plan VIVE 2026-2030, que contará con más de 1.000 millones destinados a la generación de nuevas viviendas, la rehabilitación y apoyo al acceso de las familias a la vivienda.

En relación con el Plan VIVE, Fadeco ha insistido en la conveniencia de orientar los recursos públicos disponibles hacia las actuaciones que generen un mayor número posible de nuevas viviendas protegidas y potenciar la venta, “porque las familias quieren tener un hogar en propiedad, y no depender de alquileres que deben verse como un primer salto para la independencia de los jóvenes, pero no una solución definitiva”.

La organización plantea también la posibilidad de recurrir a la Declaración de Interés Autonómico en planeamientos de carácter supramunicipal, que sean "conducidos por la autonomía evitando diferencias de criterios y plazos de los distintos municipios afectados", ha defendido.