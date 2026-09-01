Más tiempo en las aulas y menos papeleo: Andalucía reduce la burocracia a los profesores

Más tiempo en las aulas y menos papeleo. Así serán los próximos cursos escolares para los profesores andaluces. Y es que la Junta ha aprobado un nuevo decreto con el objetivo de reducir el papeleo y las tareas burocráticas del profesorado en los centros educativos. La norma pretende que los docentes puedan dedicar más tiempo a la enseñanza, la planificación pedagógica y la atención directa al alumnado.

El decreto para la mejora del funcionamiento del sistema educativo y de la gestión de la actividad docente se aplicará en todos los centros y servicios educativos no universitarios de Andalucía.

La medida desarrolla uno de los compromisos incluidos en el acuerdo suscrito entre la Consejería de Educación y los sindicatos CSIF, ANPE y UGT y plantea la simplificación, reorganización y automatización de trámites que actualmente realizan los centros.

Menos trámites y documentos para los profesores

Entre los principales cambios, la Junta plantea evitar duplicidades en documentos, eliminar trámites intermedios considerados de escaso valor, avanzar en la digitalización y flexibilizar la organización interna de los centros.

La simEplificación afectará, entre otros aspectos, al proyecto educativo, las programaciones didácticas y los procesos de autoevaluación. También se unificarán los programas de refuerzo en un único procedimiento.

En cuanto a la función tutorial, la norma delimita sus tareas para evitar que se solapen con las obligaciones generales de los profesores.

En los institutos de Educación Secundaria también se reducirá la estructura de los órganos de coordinación docente. Se eliminarán las áreas de competencia, salvo en Formación Profesional, y dejará de ser obligatorio el departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa.

Las horas que queden disponibles gracias a esta reorganización se destinarán prioritariamente a la acción tutorial, especialmente en Bachillerato.

Más autonomía para organizar los centros

El decreto también dará mayor autonomía a los centros educativos. Podrán organizar el currículo y las materias, especialmente en Educación Primaria, para adaptarlos mejor a sus necesidades.

También se simplificará el procedimiento de autoevaluación, con menos documentación y plazos más ágiles, y los equipos directivos tendrán una mayor capacidad de decisión sobre el funcionamiento de los centros.

La Junta pretende acompañar esta autonomía de un sistema de rendición de cuentas más sencillo, que mantenga los controles administrativos sin generar nuevas cargas burocráticas.

Cambios frente al acoso escolar

Otra de las novedades afecta a la convivencia escolar y el acoso. El decreto refuerza la posibilidad de cambiar de centro al alumnado responsable de conductas de acoso en los institutos de Educación Secundaria.

Según la Junta, la medida pretende ofrecer a los centros más herramientas para proteger al alumnado y garantizar un entorno educativo seguro.

Las evaluaciones extraordinarias pasan a junio

El decreto también adelanta a junio las evaluaciones extraordinarias de las enseñanzas de Artes Plásticas, Idiomas de Régimen Especial y las enseñanzas profesionales de Música y Danza, que tradicionalmente se celebraban en septiembre.

El objetivo es facilitar que estos alumnos puedan afrontar las pruebas de acceso a la universidad en las mismas condiciones que el resto y concentrar las evaluaciones ordinarias y extraordinarias en un mismo periodo.

Por último, se simplificarán las elecciones a los consejos escolares. Se impulsará el voto telemático, se flexibilizará la constitución de las mesas electorales y dejará de ser obligatorio celebrar un claustro para elegir a determinados representantes del profesorado.