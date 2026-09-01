Málaga tiene sus embalses al 83% pero el año hidrológico acumula un déficit del 20%

No todo pasa por tener los embalses llenos en la Axarquía o el Valle del Guardalhorce. La agricultura necesita para sus ciclos que vuelvan las lluvias. La mayor parte del consumo hídrico de los pueblos procede de pozos y perforaciones y la sequía ya superada los dejó en niveles que aún no han recuperado al 100% su estado óptimo. El fantasma de la sequía sigue presente. La Junta de Andalucía no ha dejado de decirlo, incluso al levantar todas las restricciones. Pero los expertos recuerdan que el año hidrológico que acaba a finales de septiembre acumula un déficit del 20% respecto al anterior.

Málaga cerrará el año hidrológico con un descenso de las precipitaciones respecto al ejercicio anterior. / Jorge Zapata

Las precipitaciones desde principios de primavera han sido mínimas. Lo certifican los técnicos de la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Aluden a que el principal recurso de abastecimiento de agua potable en esta parte de la provincia, incluso con la planta potabilizadora de aguas marinas recién restaurada y con mejora de su caudal de funcionamiento, la presa de la Concepción, tiene 8 hectómetros cúbicos menos que el 1 de septiembre de 2026.

Unos 20 hectómetros menos del aforo total en la presa de La Concepción

En efecto, este embalse almacena en este momento unos 36 hectómetros, que representan 20 menos de los que posee de aforo máximo. Al 63% de su capacidad es el segundo con menor nivel, porque por seguridad el de Casasola no puede pasar de la decena y actualmente dispone de 7,5 hectómetros cúbicos. La coyuntura en un pantano que abastece al litoral occidental contrasta con esa media provincial del 83%, con el que fuese "embalse muerto", el de La Viñuela, con 142,5 hectómetros que duplican los 74 de hace justo un año.

Llovió bastante hasta finales del invierno en la zona de la Viñuela o en el cauce alto del Guardalhorce, hasta situar los pantanos en niveles máximos, pero la realidad es que 2026 ha sido bastante seco durante la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que existe un déficit acusado en los últimos cinco meses, respecto a los anteriores ejercicios. Y en esa coyuntura hay pueblos del interior de la provincia que afrontarán el otoño otra vez con la vista puesta en el cielo, en esas precipitaciones tan necesarias.

Temperaturas altas y lluvias escasas que afectan a distintos cultivos agrícolas

Fuentes de Asaja recuerdan que la altas temperaturas de este verano no sólo han mermado las previsiones para la vendimia, también han cambiado el aspecto de ciertos árboles y serán reconsideradas las perspectivas de cara a la campaña del olivar o de las variedades subtropicales, aguacate y mango. Septiembre arrancará con la presa del Limonero, en Málaga, al 100%, y las tres del Guadalhorce, al 94% y 91,5%, en los casos de Guadalteba y Guadalhorce, y al 70%, en la de Conde de Guadalhorce. La Viñuela está al 87%. Pero ni de esa forma cabe bajar la guardia.

La Viñuela ha recuperado su caudal después de haber estado en situación de pantano muerto. / Francis Silva

Los algo más de 505 hectómetros cúbicos que suman los siete embalses malagueños contrastan con los 314 de hace justo 12 meses. Ayuda que haya sido un periodo estival más positivo en términos de conservación de las aguas potables almacenadas. Sin embargo, el ritmo de consumo es de más de 5 hectómetros cúbicos por semana ahora que todavía la temporada alta apura sus últimos compases. Es el momento ideal para "retomar o de prolongar los esfuerzos inversores", como reconocen los propios técnicos públicos consultados este lunes.

Nuevas infraestructuras para mejorar el abastecimiento y el saneamiento

Acosol acaba de licitar proyectos por importe de más de 14 millones de euros, al objeto de mejorar abastecimiento y redes antiguas de saneamiento a través de distintos municipios. Beneficiarán de forma muy directa a conducciones en Marbella, Mijas, Fuengirola o Estepona, donde se concentra una cuota muy importante del movimiento económico de toda la provincia.

Uno de los múltiples campos de golf ubicados en el litoral malagueño más occidental. / L. O.

Y este mismo año se han ampliado los recursos públicos para poder extender el uso de aguas regeneradas a los jardines privados, tal y como ya se hace con el abastecimiento en el caso de los espacios verdes públicos o en el de los campos de golf. Nadie duda de que los ciclos meteorológicos volverán a traer embalses vacíos. Todo esfuerzo en este momento generará seguridad para próximos periodos de restricciones y garantía para futuras generaciones de residentes y turistas.