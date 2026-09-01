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Málaga reabre sus ayudas a pymes: hasta 10.000 euros para autónomos y empresas de nueva creación

El Ayuntamiento destina 400.000 euros a un programa que cubre desde la reforma de un local hasta el diseño de una página web. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 15 de octubre

Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamiento de Málaga / L. O.

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

A partir de mañana, las pequeñas empresas y personas emprendedoras de Málaga tienen un nuevo plazo para pedir ayuda económica al Ayuntamiento. La convocatoria, gestionada por la empresa municipal Promálaga, repartirá un total de 400.000 euros entre proyectos que necesiten financiación para arrancar, modernizarse o digitalizarse. Cada solicitante podrá recibir hasta 10.000 euros, una cantidad que puede cubrir el 75% de la inversión que se quiera hacer.

El plazo, que se abre este miércoles tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, se prolongará durante 30 días hábiles, hasta el 15 de octubre. Todos los trámites deberán hacerse de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (sede.malaga.eu).

¿A qué se puede destinar el dinero?

El programa, bautizado como 'Impulso Empresarial', es bastante amplio en lo que admite. Sirve tanto para gastos "físicos" (reformar o acondicionar un local, comprar maquinaria, herramientas, mobiliario o instalar sistemas de seguridad) como para dar el salto digital: adquirir ordenadores, contratar licencias de software o desarrollar herramientas tecnológicas propias.

También entran en esta bolsa de ayudas los proyectos pensados para mejorar la imagen de una empresa, como el diseño de una página web, una aplicación móvil o la creación de contenidos para redes sociales. Y, además, se pueden subvencionar gastos más específicos: certificaciones de calidad o medioambientales, adaptación a la normativa de protección de datos, o el registro de una marca o una patente.

Quién puede pedirla

No todas las empresas malagueñas podrán acceder a estas ayudas, ya que Promálaga ha fijado varios requisitos que hay que cumplir a la vez:

  • Tener la consideración de pyme y que la actividad principal, así como el domicilio social y fiscal, estén en el municipio de Málaga.
  • Haberse dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2025, es decir, tratarse de negocios relativamente recientes.
  • Invertir al menos 1.500 euros (sin IVA) en el proyecto para el que se pide la ayuda.
  • Poder demostrar que el proyecto es viable, tanto técnica como económicamente.
  • Pueden optar tanto personas físicas (autónomos, emprendedores de responsabilidad limitada) como distintos tipos de sociedades: mercantiles, civiles, cooperativas de trabajo o sociedades laborales.

Cómo se decide quién cobra

Al tratarse de un fondo limitado, no todas las solicitudes recibirán el dinero automáticamente. Promálaga puntuará cada proyecto según criterios como la antigüedad de la empresa o su forma jurídica, y dará puntos extra a las entidades de economía social. Con esa puntuación se elaborará un orden de prelación: si hay un empate, ganará quien haya presentado antes su solicitud completa.

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Dónde resolver dudas

Quienes quieran informarse antes de solicitar la ayuda pueden consultar la web de Promálaga, escribir a malagaemprende@promalaga.es, llamar al 952 24 34 11 o acercarse en persona a la oficina de atención a emprendedores, en la calle Álamos, 34.

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