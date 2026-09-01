Málaga vuelve a sacar a concurso el mercado de Teatinos: las empresas tienen hasta el 1 de diciembre para presentar una oferta

Habrá que ver si las segundas partes son buenas. El Ayuntamiento de Málaga ha dado el paso definitivo para intentar, por segunda vez, dotar de un mercado de abastos al distrito de Teatinos-Universidad. El Consistorio ha sacado oficialmente a licitación el contrato de concesión de obra pública para construir y explotar el futuro mercado municipal de la zona, según ha confirmado este lunes en un comunicado oficial. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 1 de diciembre de 2026 para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Un mercado que lleva dos años esperando

El proyecto no es nuevo. El Ayuntamiento ya había anunciado en julio la reapertura de este concurso después de que la primera licitación, lanzada en 2024, quedara desierta al no presentarse ninguna empresa. Ahora, con la publicación oficial del anuncio de licitación, el proceso entra en su fase decisiva.

El futuro mercado se ubicará en la parcela conocida como "Las Morillas", en la calle Maestro Jiménez, 1, un solar de 8.200 metros cuadrados. Si el proyecto sale finalmente adelante, Málaga capital pasará a contar con 16 mercados municipales.

Qué construirá la empresa ganadora

El resultado será un único edificio de varios usos. Por un lado, una zona comercial y de aparcamiento, que el concesionario explotará directamente. Por otro, el propio mercado de abastos, que gestionará de forma indirecta. La empresa que gane el concurso asumirá todos los costes, tanto los de construcción como los de la explotación posterior, a cambio de una concesión de 40 años, que empezarán a contar desde el día siguiente a la firma del contrato. Cuando termine ese plazo, el edificio pasará a ser propiedad municipal.

Según el proyecto conocido en julio, el pliego contempla un mínimo de 20 puestos de mercado (aunque el proyecto original permitía llegar hasta 68) y un aparcamiento de alrededor de 100 plazas para clientes, además de espacio para carga y descarga. El precio del alquiler de cada puesto todavía no está fijado: lo decidirá la empresa adjudicataria.

Vista aérea del solar donde se instalará el futuro mercado de Teatinos / GOOGLE EARTH

La adjudicación se tramitará mediante un procedimiento abierto con regulación armonizada, el mismo tipo de procedimiento que ya se empleó en el primer intento. El anuncio puede consultarse en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Málaga, dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por qué fracasó el primer intento

Este es el segundo intento del Ayuntamiento por sacar adelante este mercado. En abril de 2024, el Consistorio ya había presentado un proyecto similar: una concesión a 40 años con un canon anual de 48.235 euros, una inversión en construcción estimada en 5,6 millones de euros y un impacto económico calculado en 490 millones para la ciudad. Sin embargo, ninguna empresa se presentó, y en agosto de ese año el Ayuntamiento confirmó que el concurso había quedado desierto.

Ante la falta de interés privado, el Consistorio explicó en julio que la principal novedad de esta segunda convocatoria estaría en el margen de construcción: mientras que en el primer concurso las empresas debían ajustarse estrictamente al anteproyecto municipal, ahora podrán construir hasta el límite que marca la ficha de la parcela comercial en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). El objetivo de este cambio es dar más flexibilidad a las empresas para diseñar el edificio y, con ello, despertar el interés inversor que faltó la primera vez.

Con la licitación ya publicada y el plazo de ofertas abierto hasta diciembre, quedará por ver si esta segunda oportunidad logra atraer, por fin, a alguna empresa dispuesta a levantar el mercado que Teatinos lleva años reclamando.