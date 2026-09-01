El Paseo del Parque se corta este miércoles por las concentraciones en apoyo a Ceuta y contra el racismo

Moverse por Málaga será más complicado este miércoles 2 de septiembre. A los cortes previstos por la celebración de dos manifestaciones, una en apoyo de Ceuta y otra en contra del racismo.

La incidencia más destacada se producirá a partir de las 19.00 horas, aproximadamente, cuando el Paseo del Parque y la avenida de Cervantes quedarán cerrados al tráfico. El corte se mantendrá hasta que haya finalizado el paso de los asistentes a las movilizaciones previstas.

Seis vías afectadas por las movilizaciones

Además de esos dos cortes, el Ayuntamiento de Málaga ha advertido de afecciones al tráfico en otros puntos del entorno.

Entre las vías señaladas se encuentran el Pasillo de Santa Isabel, el Paseo de Reding, la avenida de Príes y el Paseo de Sancha. En estos casos, el Consistorio no ha especificado el horario concreto de las alteraciones.

Los conductores que tengan previsto desplazarse por estas zonas deberán tener en cuenta que las restricciones pueden prolongarse mientras avanzan las concentraciones y manifestaciones.

La EMT también modificará horarios y paradas

Las movilizaciones repercutirán igualmente en el servicio de autobuses urbanos de Málaga. Las líneas de la EMT cuyos itinerarios coincidan con los recorridos de las manifestaciones podrán sufrir cambios tanto en sus horarios como en sus paradas.

El Ayuntamiento recomienda consultar previamente la aplicación móvil de la EMT para comprobar los recorridos y horarios actualizados antes de iniciar el desplazamiento.

Las obras de Emasa añaden más afecciones al tráfico

A esto se suma también las obras que Emasa mantiene activas en los distritos de Cruz del Humilladero, Este, Centro y Bailén-Miraflores.

La actuación más prolongada afecta a la avenida José Ortega y Gasset, a la altura del número 270. Hasta el 11 de septiembre estará completamente cerrado el vial de servicio situado entre la avenida Los Vegas y la calle Alcalde Ruiz del Portal.

Los trabajos continuarán posteriormente entre el 14 y el 18 de septiembre, cuando se ocuparán el carril bici y parte del vial de servicio. Durante esa fase quedará restringida además la circulación de vehículos pesados o articulados.

Más cortes y ocupaciones este 2 de septiembre

Este miércoles continúan también las obras en la calle Fuente de Leganitos, 34, donde habrá ocupación parcial de la calzada hasta el 4 de septiembre.

En la calle Las Artes, 10, los trabajos previstos concluyen este mismo 2 de septiembre, mientras que en calle Vulcano permanece cerrado al tráfico el tramo comprendido entre los números 13 y 19 hasta el 3 de septiembre.

A estas actuaciones se suma desde este miércoles la intervención en la calle Segismundo Moret, 34, que provocará una ocupación parcial de la calzada hasta el 4 de septiembre.

El Ayuntamiento advierte además de que durante la semana pueden surgir nuevas actuaciones derivadas de averías o trabajos de mantenimiento, con posibles afecciones tanto al tráfico como al suministro de agua. En caso de producirse, Emasa y el Consistorio informarán a través de sus canales oficiales.