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El PP anima a los malagueños a arropar a los ceutíes «pese al intento del PSOE de boicotear» las concentraciones

José Ramón Carmona acusa a los socialistas de anteponer «una vez más» la defensa de Pedro Sánchez y de su «nefasta gestión de la mayor crisis migratoria que ha sufrido nuestro país a los intereses de los ciudadanos»

Numerosas personas presencian una concentración de embarcaciones y motos en apoyo al pueblo ceutí.

Numerosas personas presencian una concentración de embarcaciones y motos en apoyo al pueblo ceutí. / Europa Press

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La Opinión

Málaga

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, animó el lunes a los malagueños a «tomar partido» por Ceuta y sumarse este miércoles, 2 de septiembre, a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las puertas de todos los ayuntamientos para arropar a los ceutíes, al tiempo que criticó «el intento del PSOE de boicotear estas movilizaciones pacíficas».

Así, preguntó a los socialistas andaluces y malagueños «de qué tienen miedo» tras conocerse que la formación que lidera María Jesús Montero «ha dado orden a sus cargos de no acudir y tampoco promoverlas allí donde gobiernan».

A través de una nota, Carmona lamentó que los socialistas, «una vez más, anteponen la defensa de Pedro Sánchez y de su nefasta gestión de la mayor crisis migratoria que ha sufrido nuestro país a los intereses de los ciudadanos».

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Apeló a la necesidad de que los ceutíes «sientan el respaldo y el apoyo de los malagueños, los andaluces y los españoles cuando llevan más de un mes denunciando el abandono y la dejación de funciones por parte del Gobierno de España». «Nadie entiende que ante la vulneración de nuestra frontera en Ceuta, comprometiendo la tranquilidad, la convivencia y el día a día de los ceutíes, la respuesta del Ejecutivo de Sánchez haya sido la inacción y seguir de vacaciones como si no fuera un asunto de Estado», manifestó.

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