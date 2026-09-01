Concentración por Ceuta
El PP exige a la Subdelegación que deje de "boicotear" las concentraciones de apoyo a Ceuta en los ayuntamientos de la provincia de Málaga
El PP de Málaga denuncia la presencia de la Brigada de Información en los ayuntamientos para "intimidar" a los convocantes de las concentraciones de apoyo a Ceuta
El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido hoy a la Subdelegación del Gobierno que deje de enviar efectivos de la Brigada de Información de la Policía Nacional a los ayuntamientos de la provincia para “intimidar” y “boicotear” las concentraciones previstas este 2 de septiembre en apoyo al pueblo de Ceuta.
Carmona ha denunciado que “en distintos ayuntamientos de la provincia se están personando agentes de la Brigada de Información, mandados por el subdelegado del Gobierno”, para solicitar información sobre unas convocatorias “voluntarias y pacíficas”.
“Nos parece sorprendente y no sabemos qué más va a hacer el subdelegado para obedecer órdenes de Sánchez y Marlaska e intentar entorpecer y buscar problemas a una concentración pacífica de los ciudadanos”, ha señalado.
El dirigente popular ha reclamado “una explicación urgente” y ha recordado que los ayuntamientos están comunicando formalmente su adhesión a la iniciativa impulsada por la FEMP, dentro de su ámbito competencial.
Por ello, ha insistido en que “los alcaldes no van a dejarse intimidar” y ha exigido a la Subdelegación que garantice el normal desarrollo de las concentraciones en lugar de “poner obstáculos o generar problemas donde no los hay”.
- El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
- Desaparece otro quiosco de Málaga: expira la licencia tras permanecer sin uso
- Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas junto a Las Esclavas, en una zona reforestada y con camaleones
- El calor vuelve a Málaga: septiembre arranca con temperaturas de hasta 37 grados
- El cuadro de las Ánimas Benditas en Málaga y las botellas de aceite: origen de esta tradición y destino del producto
- Calle Blanco Coris, una vía a espaldas del Centro de Málaga: 'Cada vez hay menos barrios
- Málaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semana: los mejores sitios y horas para verlo
- Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos