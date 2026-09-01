El PP exige a la Subdelegación que deje de "boicotear" las concentraciones de apoyo a Ceuta en los ayuntamientos de la provincia de Málaga

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido hoy a la Subdelegación del Gobierno que deje de enviar efectivos de la Brigada de Información de la Policía Nacional a los ayuntamientos de la provincia para “intimidar” y “boicotear” las concentraciones previstas este 2 de septiembre en apoyo al pueblo de Ceuta.

Carmona ha denunciado que “en distintos ayuntamientos de la provincia se están personando agentes de la Brigada de Información, mandados por el subdelegado del Gobierno”, para solicitar información sobre unas convocatorias “voluntarias y pacíficas”.

“Nos parece sorprendente y no sabemos qué más va a hacer el subdelegado para obedecer órdenes de Sánchez y Marlaska e intentar entorpecer y buscar problemas a una concentración pacífica de los ciudadanos”, ha señalado.

El dirigente popular ha reclamado “una explicación urgente” y ha recordado que los ayuntamientos están comunicando formalmente su adhesión a la iniciativa impulsada por la FEMP, dentro de su ámbito competencial.

Por ello, ha insistido en que “los alcaldes no van a dejarse intimidar” y ha exigido a la Subdelegación que garantice el normal desarrollo de las concentraciones en lugar de “poner obstáculos o generar problemas donde no los hay”.