Vecinos de El Palo y Pedregalejo convocan una concentración contra las obras de ampliación de la playa de los Baños del Carmen

Los colectivos vecinales de Málaga Este han convocado una concentración para este viernes 5 de septiembre, a las 19.30 horas, en el bosque de eucaliptos del paseo marítimo, junto al parque de ejercicios, en rechazo a las obras de regeneración de la playa de los Baños del Carmen. La protesta llega en el arranque de unos trabajos que, según el proyecto oficial, ampliarán la superficie de la playa de los actuales 2.700 metros cuadrados hasta 12.700, mediante la construcción de un espigón y una recarga de arena.

La convocatoria, bajo el lema "No espigón, arena artificial", está firmada por Málaga Para Vivir (El Palo-Pedregalejo), Extinction Rebellion Málaga y la plataforma Supervivencia Baños del Carmen.

"Una riqueza de biodiversidad única"

Antonio Medina, portavoz de Málaga para Vivir en El Palo-Pedregalejo, explica que el principal argumento del colectivo en contra de la obra es medioambiental. Según Medina, los trabajos ya han supuesto el traslado de la lapa ferruginosa, una especie catalogada en peligro de extinción, y sostiene que el propio ministerio reconoce que ese traslado compromete la supervivencia del ejemplar.

A ese argumento se suma, dice, la duda sobre la necesidad misma de la intervención: para el portavoz vecinal, en la zona ya existe una playa que se está recuperando de forma natural, mientras que las playas artificiales del entorno requieren reposición de arena año tras año tras los temporales.

Medina apunta además a un trasfondo económico: a su juicio, la ampliación de la playa responde a un interés turístico y comercial ligado a la concesión del restaurante del antiguo balneario, más que a una demanda vecinal.

Rechazo también a la tala de eucaliptos

El proyecto de continuidad del paseo marítimo de Pedregalejo hacia la zona del Eucaliptal, que contempla la sustitución de ejemplares de eucalipto, es otro de los frentes de la protesta. El colectivo defiende repoblar con más arbolado en lugar de talar, y rechaza cualquier pavimentación o cimentación de ese tramo, que consideran debe mantener su carácter natural.

"Los Baños del Carmen es un paseo marítimo y es un paseo terrestre. No hace falta pasear sobre cemento", resume Medina, que reclama una intervención mínima en el enclave: recuperar especies vegetales y mantenerlo como un espacio de uso vecinal, sin nuevas infraestructuras.

Eucaliptos a la entrada de los Baños del Carmen / Google Maps

Sin diálogo con el Ayuntamiento sobre los Baños del Carmen

El portavoz precisa que, pese a que Málaga para Vivir ha mantenido reuniones recientes con representantes municipales (entre ellos la concejala Carmen Casero y responsables de la Gerencia de Urbanismo, en el marco de la Junta Municipal del Distrito), esos encuentros se han centrado exclusivamente en el paseo marítimo de Pedregalejo. Sobre el proyecto de los Baños del Carmen, asegura, no ha habido ninguna conversación con el consistorio.

En paralelo, el colectivo ha registrado en el Ayuntamiento una petición para que se redacte un plan especial de mejora y uso de las playas de El Palo, amparándose en el Plan General de Ordenación Urbana, con el objetivo de regular el uso hotelero del paseo y la ocupación del espacio y de la arena. La petición está pendiente de respuesta.

El proyecto oficial

Las obras, adjudicadas a la UTE formada por Adiante Infraestructuras y Construcciones Maygar por 4,1 millones de euros y con un plazo de ejecución de nueve meses, contemplan la construcción de un espigón (con un tramo emergido y otro sumergido) en el extremo de poniente de la playa, así como una recarga de arena procedente de los arroyos Totalán y Jébar o de trasvases de otras playas. Según la memoria del proyecto, la intervención no afectará a la zona de roquedal que rodea el edificio del balneario, protegida como Bien de Interés Cultural.