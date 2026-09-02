Laboral
Adecco busca a 200 operarios de fábrica en la Axarquía malagueña para trabajar en una planta de mangos y aguacates
Se requiere disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a sábado y residir en la zona
La empresa de recursos humanos Adecco busca a 200 operarios de fábrica para trabajar en una representativa empresa ubicada en la comarca malagueña de la Axarquía encargada de la manipulación de mangos y aguacates. Para acceder a la posbilidad de ocupar estas posiciones se requiere disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a sábado. Asimismo, los candidatos deberán disponer de vehículo propio y residir en la zona de la Axarquía, según ha informado este miércoles Adecco.
Las personas seleccionadas participarán en diferentes fases del proceso productivo. Entre sus principales funciones se encuentran la manipulación del producto y su envasado, así como el control de calidad y etiquetado para comprobar que el producto se encuentra en las condiciones adecuadas antes de continuar con el proceso. Además, también llevarán a cabo tareas de carga de mercancía.
Cómo inscribirse en la oferta de emleo para la planta de la Axarquía
Los interesados pueden registrarse en la oferta a través del link operario/a de fábrica Axarquía.
The Adecco Group ha contratado a más de seis millones de personas en España a largo de su trayectoria de 40 años. En el último año ha empleado a 144.000, 50.000 de ellas menores de 25 años y 15.000 mayores de 50 años.
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