Así queda el calendario escolar en Málaga para el curso 2026-27: fechas clave y festivos

El curso escolar 2026/2027 ya está en marcha en Málaga y miles de familias comienzan a mirar el calendario para organizar los próximos meses. Además de las fechas de inicio y final de las clases, el almanaque académico deja señalados algunos de los descansos más esperados del año: Navidad, Semana Blanca y Semana Santa.

El Consejo Escolar Provincial de Málaga ha fijado las principales fechas del calendario escolar 2026/2027, que se extiende con carácter general desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027, aunque el comienzo y el final de las clases varían en función de cada etapa educativa.

A lo largo del curso habrá además diferentes festivos nacionales, autonómicos y locales, así como jornadas no lectivas que dependerán del municipio en el que se encuentre cada centro.

Cuándo son las vacaciones de Navidad en Málaga

El primer gran descanso del curso llegará en diciembre. Las vacaciones escolares de Navidad en Málaga se extenderán desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, ambos días incluidos.

De esta manera, el último periodo lectivo antes de Navidad concluirá antes del miércoles 23 de diciembre y la actividad académica se retomará después de la festividad de la Epifanía del Señor, que se celebra el 6 de enero.

La Semana Blanca de Málaga será del 22 al 26 de febrero

Uno de los periodos más característicos del calendario escolar malagueño volverá a celebrarse a finales de febrero. La Semana Blanca de 2027 comprenderá del lunes 22 al viernes 26 de febrero, ambos inclusive.

Durante esos cinco días no habrá clases en los centros educativos de la provincia de Málaga, dando lugar a una semana completa de descanso para el alumnado.

Además, el calendario permitirá prolongar el parón en determinados casos debido a la proximidad con el Día de Andalucía, que en 2027 cae en domingo y cuyo festivo se trasladará al lunes 1 de marzo.

Cuándo cae la Semana Santa de 2027

El siguiente gran periodo de vacaciones llegará apenas unas semanas después. Las vacaciones escolares de Semana Santa en Málaga estarán comprendidas entre el 22 y el 28 de marzo de 2027, ambos inclusive.

Dentro de este periodo se encuentran dos de los principales festivos de la Semana Santa: el Jueves Santo, 25 de marzo, y el Viernes Santo, 26 de marzo.

Todos los festivos del curso escolar 2026/2027

Más allá de los grandes periodos vacacionales, el calendario incluye diferentes jornadas festivas durante el curso. Estas son las principales fechas previstas:

12 de octubre de 2026 : Fiesta Nacional de España.

: Fiesta Nacional de España. 2 de noviembre de 2026 : traslado de la festividad de Todos los Santos, al caer el 1 de noviembre en domingo.

: traslado de la festividad de Todos los Santos, al caer el 1 de noviembre en domingo. 7 de diciembre de 2026 : traslado de la festividad de la Constitución Española, ya que el 6 de diciembre cae en domingo.

: traslado de la festividad de la Constitución Española, ya que el 6 de diciembre cae en domingo. 8 de diciembre de 2026 : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. 6 de enero de 2027 : Epifanía del Señor.

: Epifanía del Señor. 1 de marzo de 2027 : traslado del Día de Andalucía, al caer el 28 de febrero en domingo.

: traslado del Día de Andalucía, al caer el 28 de febrero en domingo. 25 de marzo de 2027 : Jueves Santo.

: Jueves Santo. 26 de marzo de 2027: Viernes Santo.

Estas fechas podrán estar sujetas a modificaciones en función de las decisiones que adopten los organismos competentes.

Los días no lectivos dependerán también de cada municipio

El calendario escolar de Málaga incorpora además diferentes posibilidades en función de cómo coincidan las fiestas locales de cada municipio con los días lectivos.

En aquellos centros en los que ninguna de las dos fiestas locales coincida con el periodo lectivo, se establecerán como jornadas no lectivas el 29 de marzo y el 3 de mayo de 2027. Si únicamente una de las fiestas locales coincide con un día lectivo, ese día será festivo y se añadirá como jornada no lectiva el 3 de mayo de 2027.

Por último, en los municipios donde las dos fiestas locales coincidan con el calendario lectivo, serán esas dos jornadas las que se consideren festivas.

De este modo, además de Navidad, Semana Blanca y Semana Santa, el calendario escolar 2026/2027 en Málaga podrá variar ligeramente de un municipio a otro en función de sus fiestas locales.