Comienzan los trabajos de demolición del Hotel Ibis de Málaga para dar paso a un nuevo hotel

Comienzan los trabajos de demolición en el hotel Ibis Málaga Centro, casi cuatro meses después de que las llamas calcinaran por completo el complejo. El derribo supone un nuevo paso tras uno de los incendios más importantes registrados este año en el centro de Málaga.

No son los primeros trabajos que se llevan a cabo en el edificio tras el incendio. Hace unos meses, los bomberos retiraron los equipos de aire acondicionado "antes de que pudiera caer a plomo".

La encargada de ejecutar este derribo será la empresa almeriense especializada en demoliciones AGI, que ya ha desplegado este miércoles a sus operarios y maquinaria en la zona.

La previsión inicial es que la demolición se prolongue durante unos dos meses, aunque el calendario definitivo dependerá de la evolución de los trabajos y de las dificultades que puedan surgir durante la intervención. La estrechez del espacio disponible, el tipo de maquinaria que pueda utilizarse y las labores de retirada y reciclaje de los materiales serán algunos de los factores que condicionen los plazos.

Las llamas se originaron en el Le Grand Café, ubicado en la planta baja del inmueble, y se propagaron posteriormente hasta el hotel, provocando un incendio de gran complejidad que fue difícil de controlar y que tardó más de un mes en darse por extinguido por completo.

El incendio tardó 50 días en darse por extinguido. / Laura Rubio

Nuevo hotel en la misma parcela

El Ayuntamiento de Málaga ya dejó claro hace unos meses que en la parcela se levantará un nuevo hotel, aunque contará con importantes diferencias respecto al anterior edificio: no tendrá forjado de madera, como tenía el Ibis, y será de mayor tamaño.

Según la documentación del proyecto, el Ibis Málaga Centro disponía antes del incendio de 189 habitaciones dobles, 378 plazas hoteleras y 47 aparcamientos.

La propuesta urbanística planteada antes del siniestro permitiría incorporar 19 habitaciones adicionales y elevar en tres plantas más los dos volúmenes que forman el edificio.

La operación será especialmente delicada por las características del terreno sobre el que se levanta el hotel, que ya condicionaron en su momento el sistema de cimentación utilizado para construir el inmueble.

Un derribo junto a uno de los principales accesos al Centro de Málaga

El derribo del Ibis Málaga Centro se llevará a cabo junto a uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de esta zona de la ciudad: el túnel bajo el pasillo de Guimbarda, que comunica la avenida de Fátima con la avenida de la Aurora.

Los bomberos ya retiraron la parte de arriba del hotel. / Esperanza Mendoza

Este acceso continuará por ahora abierto, a la espera de que el Ayuntamiento de Málaga informe de los posibles cortes de tráfico derivados de la demolición.

Por otro lado, el acceso a la calle Padre Jorge Lamothe y un tramo de la calle Cerrojo permanecerán cerrados al tráfico de vehículos hasta que concluyan completamente los trabajos.

Como medida preventiva, durante los últimos días se ha instalado un nuevo vallado que ocupa por completo el carril derecho del túnel, con el objetivo de reforzar la seguridad de los vehículos mientras avanzan los trabajos de demolición del hotel Ibis Málaga Centro.