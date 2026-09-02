La compañía IWG abre en la calle Larios su sexto espacio de trabajo flexible en Málaga

La compañía International Workplace Group (IWG), especializada en espacios de trabajo híbridos y propietaria de marcas como Spaces y Regus, ha anunciado este miércoles la apertura de un nuevo espacio de trabajo flexible de última generación en Málaga. El nuevo emplazamiento está situado en la calle Larios y responde al objetivo estratégico de la empresa de "responder al fuerte aumento de la demanda de espacios de trabajo flexibles de primera calidad en la zona". La nueva ubicación de Signature Málaga Larios contará con oficinas privadas, salas de reuniones, espacios de coworking y zonas creativas.

El nuevo centro, denominado Signature, amplía la oferta de espacios de trabajo flexible de IWG en Málaga, donde ya cuenta con otros cinco centros de trabajo flexible de sus marcas: HQ Flauta Mágica, Regus Plaza de la Solidaridad, Regus TechPark, HQ San Millán y Regus Juan Sebastián Elcano.

Un centro para empresas consolidadas y startups

Signature, abierto recientemente, ofrecerá espacio a empresas consolidadas y startups de distintos sectores, incluidos el turismo, la hostelería, el comercio tradicional y la creciente industria tecnológica. Cuenta con el servicio Design Your Own Office de International Workplace Group, que permite a las empresas adaptar completamente sus espacios a sus necesidades. El espacio está situado en el número 6 de la calle Larios, plata cuarta (hasta ahora era el espacio de trabajo de Longfellow Executive Club).

"Con esta nueva apertura estamos reforzando nuestra presencia, más sólida y necesaria que nunca, en la ciudad. Como importante centro empresarial, Málaga es un lugar fantástico para impulsar nuestros planes de expansión. Estamos muy satisfechos de colaborar con Longfellow Club para desarrollar la marca Signature mediante un acuerdo de gestión que incorporará un espacio de trabajo de última generación a su edificio", ha explicado el CEO de International Workplace Group PLC, Christian Schmitz.

Una imagen de un espacio de trabajo de IWG. / L.O.

La compañía comenta que los propietarios del edificio decidieron invertir en la plataforma de International Workplace Group para "maximizar la rentabilidad de sus activos inmobiliarios, aprovechando la rápida expansión de la demanda de modelos de trabajo híbrido".

IWG apuesta por Málaga y por el "trabajo flexible"

"Nuestra apertura en la calle Larios de Málaga se produce en un momento en el que cada vez más empresas están descubriendo que el trabajo flexible y basado en plataformas goza de una enorme aceptación entre los empleados, mejorando su conciliación y satisfacción, al tiempo que ofrece numerosos beneficios a las compañías. Nuestro modelo de espacios de trabajo ha demostrado aumentar la productividad y permite a las empresas ampliar o reducir su actividad con unos costes significativamente inferiores, al tiempo que ofrece acceso a miles de ubicaciones", añade Schmitz.

IWG explica que, ante el "cambio estructural a largo plazo hacia formas de trabajo más flexibles", está ampliando su red para seguir "el ritmo de la creciente demanda en el sur de España".

El edificio de IWG en el PTA de Málaga, un espacio de cowroking para empresas. / L. O.

"Considerada la arteria comercial más emblemática, elegante y dinámica de la ciudad, la calle Larios constituye el epicentro del centro histórico y concentra una amplia oferta de comercios, restauración y actividad cultural. Su ubicación privilegiada ofrece a los profesionales y empresas un entorno de trabajo excepcional, con acceso inmediato a algunos de los principales atractivos y servicios de la ciudad", afirma.

2026: IWG abre 728 nuevas ubicaciones en el mundo

La incorporación de la nueva ubicación de IWG en Málaga se produce después de que la compañía registrara las mayores cifras de ingresos, flujo de caja y crecimiento de beneficios de toda su historia, además de experimentar una rápida expansión de su red. En el primer semestre de 2026, IWG firmó un récord de 728 nuevas ubicaciones en todo el mundo, elevando su red global a más de 6.000 ubicaciones firmadas en más de 120 países.

La estrategia de crecimiento de IWG, basada en un modelo de inversión reducida de capital, está impulsando la gran mayoría de su expansión, ya que el 95% de estas ubicaciones se desarrollan mediante acuerdos de colaboración para su gestión.

Noticias relacionadas

"Este modelo permite a propietarios e inversores inmobiliarios obtener una mayor rentabilidad de sus edificios, al tiempo que permite a IWG ampliar su red global de forma rápida y eficiente", destaca.