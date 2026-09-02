Nombramiento
Enrique Colilles, nuevo delegado de Cesur en Málaga
El CEO de Montosa, referente del sector agroalimentario de la Axarquía, asumirá la representación provincial del Círculo de Empresarios del Sur de España
El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha nombrado a Enrique Colilles nuevo delegado de la organización en Málaga, una incorporación con la que la entidad busca reforzar su presencia en una provincia que considera estratégica por el crecimiento de su tejido empresarial y su proyección internacional.
Colilles es CEO de Montosa, compañía con sede en la Axarquía malagueña especializada en la producción y exportación de aguacates, mangos y guacamole fresco. La empresa cuenta con más de 40 años de trayectoria y comercializa sus productos en más de 30 países.
El empresario compaginará su nueva responsabilidad en Cesur con otros cargos. Es también presidente del Consejo Europeo del Pistacho y consejero ejecutivo de Treemond, vinculada al desarrollo de proyectos agrícolas y nuevas líneas de negocio relacionadas con la sostenibilidad y la transformación del sector primario.
Colilles ya conocía de cerca la organización empresarial, ya que anteriormente había formado parte de la Junta Directiva de Cesur.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Fernando Seco, ha destacado su conocimiento del tejido productivo malagueño y ha señalado que su incorporación permitirá impulsar proyectos dirigidos a mejorar la competitividad y el desarrollo económico de Málaga.
Con este nombramiento, Cesur pretende además reforzar su interlocución con las empresas y los sectores productivos de la provincia, promover alianzas y respaldar iniciativas vinculadas a la inversión, la innovación y la generación de empleo.
El Círculo de Empresarios del Sur de España agrupa actualmente a más de 270 empresas de Andalucía y Extremadura y mantiene entre sus objetivos ampliar la cooperación empresarial y promover proyectos con impacto económico en ambas comunidades.
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