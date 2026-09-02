Sucesos
Estafan a una mujer en Málaga mediante la técnica del 'smishing': se hicieron pasar por su banco para quitarle 3.000 euros
La víctima recibió un mensaje de texto de su entidad bancaria en el que se alertaba de que tenía una transferencia pendiente y habló con el estafador por teléfono, quien le indicó a qué cuenta tenía que realizar el ingreso
Un hombre ha sido detenido tras estafar a una mujer de Málaga un total de 3.000 euros mediante la técnica del "smishing".
La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido la estafa tras la denuncia presentada por una víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. En esta, la denunciante manifestó haber recibido un mensaje de texto que aparecía integrado en el mismo hilo de comunicación utilizado por su entidad bancaria.
Estafa del "smishing"
En el mensaje se alertaba a la víctima que tenía una supuesta transferencia pendiente por importe de 3.000 euros, facilitándose un número de teléfono para solucionar la incidencia.
La víctima contactó con el número indicado utilizando el teléfono móvil de su marido, y en el otro lado de la línea un supuesto agente de seguridad bancaria le indicó que una serie de pasos para anular la operación y proteger sus fondos.
Modus operandi
El presunto autor utilizó técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad para ganarse la confianza de la víctima. Durante la llamada, el estafador verificó distintos datos personales y remitió mensajes de confirmación ficticios, reforzando la apariencia de legitimidad de la comunicación.
En este contexto, y justificando que la víctima tenía que cancelar la supuesta transferencia pendiente, consiguió que esta realizara una transferencia de 3.000 euros a una cuenta bancaria que no estaba vinculada con su entidad financiera.
Las sospechas de la víctima comenzaron cuando los estafadores intentaron que efectuara un segundo movimiento bancario. Para verificar sus sospechas, contactó directamente con su verdadera entidad financiera, confirmando así que había sido víctima de una estafa.
Un detenido en Valencia
Las pesquisas se centraron en el análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores y en el estudio de la trazabilidad de la transferencia realizada.
Asimismo, se llevaron a cabo diversas gestiones encaminadas a identificar a la persona relacionada con los hechos y determinar su posible participación en la actividad delictiva.
Con esto se localizó a un individuo residente Torrent (Valencia) como presunto autor de los hechos, quien ha sido puesto a disposición judicial
¿Cómo evitar caer en esta estafa?
- Desconfiar de los SMS que se reciban, evitando hacer click sobre los enlaces que pudieran incluir.
- Comprar artículos en webs seguras, desconfiando de tentadoras ofertas que se anuncien en páginas web desconocidas.
- No aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales (Telegram, Whatsapp, Tik-tok, etc.).
- Desconfiar de solicitudes de cuantías económica efectuadas con cualquier pretexto a través de redes sociales.
- Solicitar a las entidades bancarias la activación de la autenticación reforzada en todos los pagos.
- Bloquear las tarjetas bancarias o medios de pago que se utilicen ante la mera sospecha de una posible utilización de los mismos por parte de terceras personas.
- Denunciar inmediatamente el hecho delictivo, bien a través de la sede electrónica o bien en una Unidad de la Guardia Civil.
- Reclamar la devolución de los cargos indebido a su entidad bancaria.
- Recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es cuenta de destino, comercio o entidad que lo realiza, número de teléfono en los envíos a través de Bizum, etc.
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