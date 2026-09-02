Estafan a una mujer en Málaga mediante la técnica del 'smishing': se hicieron pasar por su banco para quitarle 3.000 euros

Un hombre ha sido detenido tras estafar a una mujer de Málaga un total de 3.000 euros mediante la técnica del "smishing".

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido la estafa tras la denuncia presentada por una víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. En esta, la denunciante manifestó haber recibido un mensaje de texto que aparecía integrado en el mismo hilo de comunicación utilizado por su entidad bancaria.

Estafa del "smishing"

En el mensaje se alertaba a la víctima que tenía una supuesta transferencia pendiente por importe de 3.000 euros, facilitándose un número de teléfono para solucionar la incidencia.

La víctima contactó con el número indicado utilizando el teléfono móvil de su marido, y en el otro lado de la línea un supuesto agente de seguridad bancaria le indicó que una serie de pasos para anular la operación y proteger sus fondos.

Modus operandi

El presunto autor utilizó técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad para ganarse la confianza de la víctima. Durante la llamada, el estafador verificó distintos datos personales y remitió mensajes de confirmación ficticios, reforzando la apariencia de legitimidad de la comunicación.

En este contexto, y justificando que la víctima tenía que cancelar la supuesta transferencia pendiente, consiguió que esta realizara una transferencia de 3.000 euros a una cuenta bancaria que no estaba vinculada con su entidad financiera.

Las sospechas de la víctima comenzaron cuando los estafadores intentaron que efectuara un segundo movimiento bancario. Para verificar sus sospechas, contactó directamente con su verdadera entidad financiera, confirmando así que había sido víctima de una estafa.

Un detenido en Valencia

Las pesquisas se centraron en el análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores y en el estudio de la trazabilidad de la transferencia realizada.

Asimismo, se llevaron a cabo diversas gestiones encaminadas a identificar a la persona relacionada con los hechos y determinar su posible participación en la actividad delictiva.

Con esto se localizó a un individuo residente Torrent (Valencia) como presunto autor de los hechos, quien ha sido puesto a disposición judicial

¿Cómo evitar caer en esta estafa?