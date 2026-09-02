Evento
Fiestas de la Victoria 2026 en Málaga: conciertos, horarios y programación
El Kanka, María Peláe, Carlos Sadness, Tabletom y Besmaya figuran en un programa que se repartirá entre La Térmica, La Malagueta, el Parque San Rafael y la Fábrica Victoria
Málaga celebra desde este jueves 3 hasta el domingo 6 de septiembre las Fiestas de la Victoria 2026, cuatro jornadas con conciertos, sesiones de DJ, flamenco, copla, folclore, artesanía y actividades relacionadas con algunas de las tradiciones más reconocibles de la ciudad.
La programación se distribuirá por cuatro espacios de Málaga: La Térmica, la Plaza de Toros de La Malagueta, el Parque San Rafael y la Fábrica Victoria. Entre los nombres que pasarán por los diferentes escenarios se encuentran El Kanka, María Peláe, Carlos Sadness, Tabletom, Besmaya, Alizzz o JavyPablo.
El calendario combina conciertos con propuestas dirigidas a diferentes públicos, desde una verbena popular de entrada gratuita hasta un taller dedicado a la elaboración de biznagas o actividades alrededor de la jábega.
Jueves 3 de septiembre: Besmaya abre las Fiestas de la Victoria
La Fábrica Victoria será el primer escenario de la programación este jueves. El encargado de inaugurar las fiestas será Besmaya, cuyo concierto ya ha agotado todas las entradas disponibles.
Este mismo espacio volverá a formar parte de las fiestas el domingo con una actividad dedicada a uno de los grandes símbolos de Málaga.
Viernes 4: Carlos Sadness y Alizzz, en La Térmica
El viernes, la programación se trasladará a La Térmica, donde funcionarán dos espacios musicales con propuestas de pop, rock, electrónica y música de baile.
En el escenario principal actuarán:
- 18.30 horas: Sike
- 19.45 horas: Victorias
- 21.00 horas: Carlos Sadness
- 22.40 horas: Alizzz DJ Set
El espacio dedicado a los DJ contará con:
- 18.30 horas: Felipe DJ
- 20.30 horas: Nur Nur
- 21.45 horas: M.E.M.O.
La jornada incluirá además un mercado de artesanía malagueña y un encuentro dedicado a la jábega y los jabegotes, organizado por la Asociación de Remo Tradicional.
Esta última propuesta acercará al público a una tradición estrechamente ligada a la historia marítima de Málaga, la pesca, el cante y las formas de vida vinculadas al litoral.
Sábado 5: El Kanka, María Peláe y Tabletom toman La Malagueta
Uno de los platos fuertes de las Fiestas de la Victoria de Málaga llegará el sábado a la Plaza de Toros de La Malagueta, con cuatro conciertos a lo largo de la tarde y la noche.
La programación comenzará a las 18.30 horas con JavyPablo. Después llegará uno de los nombres históricos de la música malagueña, Tabletom, que actuará desde las 20.00 horas.
A las 21.30 horas será el turno de María Peláe, antes de que El Kanka cierre la jornada a partir de las 23.15 horas.
Los horarios quedan de la siguiente manera:
- 18.30 horas: JavyPablo
- 20.00 horas: Tabletom
- 21.30 horas: María Peláe
- 23.15 horas: El Kanka
Domingo 6: verbena gratuita en el Parque San Rafael
El Parque San Rafael concentrará el domingo la vertiente más popular de las fiestas con una gran verbena de acceso gratuito.
La actividad comenzará a las 12.00 horas y reunirá propuestas relacionadas con la canción española, la danza tradicional andaluza, el flamenco y la copla.
Por el escenario pasarán el Grupo Socio Cultural Solera, la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro, María Oliva, Lidia Gómez, Raquel Framit y el Grupo Esencia y Compás.
A partir de las 18.00 horas, el colectivo malagueño Recreo tomará el relevo con una programación centrada en sesiones de DJ.
Taller de biznagas en la Fábrica Victoria
La última jornada contará también con una segunda propuesta en la Fábrica Victoria. El domingo se celebrará un taller destinado a explicar el origen, la historia y el proceso de elaboración de la biznaga malagueña.
La actividad contempla además una visita a la fábrica y una posterior cata de diferentes tipos de cerveza. En este caso, las plazas ya están agotadas.
Las Fiestas de la Victoria plantean así cuatro días de actividades distribuidas por distintos puntos de Málaga, con una programación que combina grandes conciertos, artistas locales y tradiciones vinculadas a la cultura popular malagueña.
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