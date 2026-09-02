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La filial VOIS de Vodafone, del que depende el hub tecnológico de Málaga, anuncia un ERE en España para un máximo de unos 180 trabajadores
Según UGT, Vodafone Intelligent Solutions ha trasladado su intención de acometer un proceso de despido colectivo para un máximo del 20% de su plantilla, compuesta por aproximadamente 900 personas.
La dirección de Vodafone Intelligent Solutions (VOIS), la empresa de I+D del ámbito de telecomunicaciones que permaneció vinculada a la compañía britántica Vodafone Group tras la venta de la operadora Vodafone España a Zegona, ha comunicado su intención de acometer un proceso de despido colectivo que podría afectar, según ha informado el sindicato UGT a partir de la información trasladada inicialmente por la empresa a un máximo del 20% de una plantilla, compuesta por aproximadamente 900 personas.
Cabe señalar que la principal base de operaciones de VOIS en España es el Vodafone Innovation Hub de Málaga, una iniciativa puesta en marcha en 2022 en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA) y cuyas instalaciones centrales están en Martiricos. VOIS también dispone de un centro de atención de clientes en Valencia y de otros en Madrid y Barcelona para servicios a la propia multinacional.
A espera de analizar la preceptiva memoria explicativa y el informe técnico que la empresa deberá presentar al inicio del periodo de negociación, UGT afirma, como sindicato mayoritario en VOIS, que la reducción de plantilla planteada resulta, en principio, "innecesaria y difícilmente justificable", atendiendo a la actual carga de trabajo de la compañía.
La multinacional británica Vodafone cuenta con más de 1.000 empleos en su Vodafone Innovation Hub de Málaga, una iniciativa puesta en marcha en 2022 en colaboración la Universidad de Málaga (UMA).
UGT dice que trabajará para que se retire la medida o se reduzca al máximo su afectación
"Desde UGT afrontaremos este proceso con rigor y buena fe negociadora, defendiendo los intereses de todas las personas trabajadoras y con un objetivo claro: lograr la retirada de la medida o, en su defecto, reducir al máximo posible la afectación planteada por la empresa", ha comentado el sindicato.
En el caso de que finalmente se mantenga el despido colectivo, UGT dice que trabajará para conseguir "las mejores condiciones posibles y maximizar las compensaciones económicas para todas aquellas personas que, contra nuestra voluntad, vean destruido su puesto de trabajo".
"UGT seguirá defendiendo el empleo y reclamando alternativas reales frente a una dinámica de destrucción de puestos de trabajo que continúa afectando gravemente al sector de las telecomunicaciones", añade.
El sindicato ha mostrado su rechazo a la "continua destrucción de empleo" que están sufriendo las plantillas del sector.
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