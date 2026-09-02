Fingió su muerte, cambió de rostro y acabó detenido en Málaga: Pipo, el presunto líder de Los Lobos, pelea contra su extradición

El futuro judicial de Wilmer Chavarría, alias Pipo, vuelve a estar en manos de la Audiencia Nacional. El considerado presunto líder de Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales de Ecuador, ha presentado nuevos argumentos para intentar impedir su extradición después de haber sido detenido en Málaga en noviembre de 2025.

Chavarría llevaba varios años fuera de Ecuador y, según la información incorporada al procedimiento, habría llegado a Málaga en 2022 desde Colombia utilizando una identidad falsa, después de haber fingido su muerte en su país. Al parecer, se habría sometido además a siete operaciones en el rostro para dificultar su identificación.

La Audiencia Nacional acordó a finales de julio su extradición a Ecuador. Ahora, su defensa trata de revocar esa decisión alegando, entre otras cuestiones, que su vida podría correr peligro si es entregado y que existe la posibilidad de que posteriormente sea trasladado a Estados Unidos.

'Pipo' Chavarría. / l.o.

La Audiencia Nacional deberá resolver el recurso

Los abogados de Chavarría han presentado un nuevo escrito acompañado de documentación con la que sostienen que Ecuador no habría facilitado a las autoridades españolas toda la información sobre los procedimientos judiciales abiertos contra su cliente.

La defensa se refiere especialmente a la investigación por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023. Según el escrito, Chavarría está procesado en esa causa y cuenta con una orden de prisión preventiva y una difusión roja acordadas en febrero de 2026.

Sus abogados mantienen que estas circunstancias deberían haber formado parte del procedimiento de extradición seguido en España y cuestionan que el verdadero objetivo de la entrega sea únicamente que Chavarría termine de cumplir una condena anterior.

La extradición autorizada por la Audiencia Nacional está vinculada a unos hechos distintos: el asalto a una sucursal bancaria en Ecuador en 2010 que terminó con tres personas fallecidas durante un tiroteo con la Policía.

Por aquellos hechos, Chavarría fue condenado a 16 años de cárcel, de los que, según su defensa, todavía tendría pendientes cinco años.

Traslado de 'Pipo' Chavarría por la Policía Nacional. / l.o.

Fingió su muerte antes de instalarse en Málaga

La trayectoria seguida por Chavarría antes de su arresto en España es uno de los elementos que rodean el caso. En septiembre de 2021 fue dado por muerto en Ecuador, lo que llevó inicialmente a declarar extinguida su condena. Esa decisión fue posteriormente anulada.

Tras fingir su fallecimiento, habría salido del país y llegado a Málaga en 2022 con documentación falsa procedente de Colombia. Su estancia en la provincia terminó en noviembre de 2025, cuando fue localizado y detenido.

Desde entonces, su situación está condicionada por las distintas reclamaciones internacionales que pesan sobre él.

Estados Unidos también solicitó su entrega por su supuesta participación en una operación de narcotráfico relacionada con la introducción de cinco kilos de cocaína en California, aunque la Audiencia Nacional rechazó esa extradición.

La defensa alega riesgo para su vida en Ecuador

Otro de los argumentos incluidos en el nuevo recurso se refiere a las condiciones que Chavarría podría encontrar en una prisión ecuatoriana. Sus abogados citan documentación sobre la cárcel de El Encuentro y denuncias relacionadas con supuestas torturas y con la muerte por asfixia de un preso vinculado también a Los Lobos.

La defensa sostiene igualmente que una eventual extradición podría terminar derivando en una futura entrega a Estados Unidos, pese a que la Justicia española ya rechazó esa petición.

Chavarría también fue interrogado en febrero en la prisión de Zuera, en Zaragoza, a petición de la Fiscalía ecuatoriana dentro de las diligencias relacionadas con el asesinato de Villavicencio.

Durante aquella declaración realizó acusaciones contra el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la autoría intelectual del crimen. Se trata de afirmaciones realizadas por Chavarría en el marco de su declaración y que su defensa utiliza ahora para argumentar que su regreso al país supondría un riesgo para su seguridad.

Ecuador dio garantías sobre su ingreso en prisión

Antes de autorizar la extradición, la Audiencia Nacional solicitó información a Ecuador sobre las garantías aplicables a las personas privadas de libertad y sobre las medidas destinadas a proteger la vida y la integridad de los presos.

Tras recibir esa documentación, el tribunal consideró que existían "garantías suficientes" de que un eventual ingreso en prisión respetaría sus derechos fundamentales.

La Audiencia Nacional deberá estudiar ahora los nuevos argumentos presentados por la defensa antes de que se resuelva definitivamente el futuro de Pipo, detenido en Málaga tras permanecer durante años con una identidad falsa.