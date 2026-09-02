La Junta reduce la burocracia y los profesores responden: "Se nos van horas en papeles que no lee nadie"

"Papeleo, mucho papeleo para nada. Son horas y horas de burocracia que nos quitan tiempo de enseñanza". Esta es una de las quejas más repetidas entre el profesorado andaluz. De hecho, el 86% de los profesores de Málaga asegura sentirse "quemado" por el exceso de burocracia.

Un quebradero de cabeza al que la administración parece haber comenzado a dar respuesta. A pocos días de que arranque el nuevo curso escolar, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto con el que pretende reducir los trámites burocráticos del profesorado para que los docentes puedan dedicar más tiempo a la enseñanza.

La norma simplifica trámites, elimina duplicidades y concede más autonomía a los centros educativos, con el objetivo de que los profesores puedan centrarse en la enseñanza, la planificación pedagógica y la atención directa al alumnado.

La norma busca dedicar más tiempo a la enseñanza. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

"Es algo muy necesario", señala Luis Quesada, profesor. El docente asegura que parte de su jornada laboral "se va en papeles que no lee nadie" y considera que "hay muchísimas cosas que están duplicadas y que no tienen una utilidad real".

"Es simplemente una forma de demostrar que trabajamos, en lugar de hacer nuestro propio trabajo, que es atender a los alumnos en clase", lamenta.

Sin embargo, no todos los docentes reciben el anuncio con el mismo optimismo. Cristina López se muestra más escéptica ante la posibilidad de que la carga burocrática de los profesores disminuya realmente.

"Supongo que será con perspectiva de futuro, pero lo veo muy difícil, porque creo que ocurre lo contrario: cada vez necesitan más y más burocracia", denuncia.

López explica que la normativa obliga a dejar constancia de buena parte del trabajo que realizan los profesores: "Todo lo que hacemos, de alguna forma, tenemos que registrarlo. Cada vez nos exigen un informe nuevo, una cosa nueva que hay que hacer. Vamos a peor, no a mejor", concluye.

Menos burocracia y más autonomía para los centros

El plan de la Junta es reducir trámites, documentos duplicados y procesos intermedios para aliviar la carga burocrática del profesorado. La simplificación afectará al proyecto educativo, las programaciones didácticas, la autoevaluación y los programas de refuerzo, que se reorganizarán para hacerlos más ágiles.

También se redefinirán algunas funciones docentes y se reducirá la estructura de coordinación en los institutos. Las horas liberadas se destinarán principalmente a la acción tutorial, especialmente en Bachillerato.

Además, los centros tendrán más autonomía para organizar el currículo, las materias y su funcionamiento interno, con procedimientos de evaluación más sencillos y una mayor capacidad de decisión para los equipos directivos.