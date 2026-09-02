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Málaga escapa a la subida nacional del paro en agosto: es una de las dos únicas provincias españolas que rebaja el desempleo

La provincia ha registrado un ligero descenso de 409 desempleados en la provincia de Málaga, situando la cifra total en 97.095 personas - España suma 44.419 parados y deja el total en 2,35 millones

Trabajadores de hostelería en un chiringuito de Málaga.

Trabajadores de hostelería en un chiringuito de Málaga. / Álex Zea

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El mes de agosto, que representa el punto de álgido de la temporada alta turística de verano, ha registrado un ligero descenso de 409 desempleados en la provincia de Málaga, situando la cifra total de parados en 97.095 personas, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Málaga ha escapado así de la tendencia generalizada de subida del paro que se ha registrado en España, donde la cifra se ha incrementado en 44.419 desempleados para dejar el total en 2,35 milllones en las listas de las oficinas del Servicio Estatal Público de Emplei (SEPE). De hecho, Málaga es, junto a la provincia de Las Palmas (-94) y la Ciudad Autónoma de Ceuta (-148) las únicas plazas españolas donde el paro ha bajado en agosto.

Málaga enlaza así, aunque sea con una caída mínima, su séptimo mes consecutivo de bajada del paro (la racha se inició en febrero) y vuelve a romper, al igual que ya hizo en 2024 y 2025, con una dinámica que, aunque aparentemente contradictoria, ha sido bastante habitual en otros años: la de que el paro subiera en agosto, en plena actividad máxima de la industria turística. En ejercicios anteriores así había ocurrido, al ser una época donde empiezan a producirse ya las primeras salidas de personal del segmento de los servicios, por la proximidad del final del verano.

En términos interanuales, Málaga presenta una caída de 11.634 parados en relación con el mismo mes del año anterior. El nivel de paro para agosto es el más bajo desde el año 2007, cuando se registraban 84.305 personas sin trabajo en las oficinas de empleo en la provincia.

Paro por sectores: servicios, lo que más baja en Málaga

Por sectores, la bajada del paro en agosto ha estado encabezada en Málaga por los servicios, con 212 desempleados menos, la agricultura (-89) y la industria (-9), mientras que también ha bajado en el colectivo de personas sin empleo anterior (-276), donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Por contra, se ha producido un aumento de 177 parados en la construcción.

Un camarero atiende a los clientes en las hamacas de un chiringuito de Málaga. | ÁLEX ZEA

Un camarero atiende a los clientes en las hamacas de un chiringuito de Málaga. / Álex Zea

La cifra de cotizantes a la Seguridad Social en Málaga se mantiene estable

En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aún no ha faciltiado la información detallada por provincias, pero según ha podido comprobar este periócido en la web de la Segurida Social, la cifra de afiliados se habría mantenido estable, con 789.701 afiliados medios en agosto (en julio eran 789.921).

Noticias relacionadas y más

En España, y según estos datos, en agosto se registró una media de 22,34 millones de cotizantes, 162.000 menos que un mes antes (los 2,5 millones de julio)

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