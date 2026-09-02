Miles de malagueños se concentran frente al Ayuntamiento: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”

Las banderas de España llenan desde la Alameda hasta el Paseo del Parque. Miles de malagueños, unos 30.000 según datos de la Policía Nacional, acuden a la llamada del Ayuntamiento para la concentración en apoyo a Ceuta, que los pasados 30 y 31 de julio vivió una entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. Aunque muchos de ellos ya han abandonado la ciudad, otros han decidido aguantar.

Cualquiera que pasee por las calles principales del centro histórico diría que España ha vuelto a ganar el Mundial. Muchos turistas, anonadados por la marea de gente que se dirige al Ayuntamiento, preguntan tímidamente el motivo tan alta concentración de gente.

El apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos ha sido masivo. / Álex Zea

Miguel Ángel es un jubilado que no ha dudado en acudir a la llamada de la ciudad. “Lo que está pasando con Ceuta es una vergüenza. Esto se tiene que solucionar”. A su lado, su mujer Carmen asegura y repite a este periódico que “Ceuta es España y por eso Ceuta se defiende”.