Renfe abre al público su taller de Alta Velocidad de Málaga: fecha, horario y cómo apuntarse

Los malagueños tendrán la oportunidad de conocer por dentro las instalaciones ferroviarias de la Alta Velocidad de Renfe en Málaga. La compañía abrirá al público su complejo el próximo 19 de septiembre, dentro de las actividades organizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

La iniciativa permitirá acceder a espacios que habitualmente no forman parte de la experiencia de los viajeros y conocer cómo se realizan las tareas de mantenimiento y gestión operativa necesarias para el funcionamiento diario del servicio ferroviario.

La actividad será gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente.

Para realizar la actividad es necesario inscribirse. / ARCINIEGA

Cuándo será la visita al taller de Renfe en Málaga

La jornada de puertas abiertas se celebrará el sábado 19 de septiembre. Las visitas estarán organizadas en grupos de 30 personas, con entradas cada media hora entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Los menores de edad podrán participar, pero deberán hacerlo acompañados de un adulto responsable.

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto y las personas interesadas podrán apuntarse a través del enlace habilitado para la actividad.

Qué se podrá ver durante la jornada de puertas abiertas

La visita permitirá recorrer diferentes zonas del Complejo de Alta Velocidad de Málaga y descubrir cómo se desarrollan las labores relacionadas con el mantenimiento de los trenes y la operativa ferroviaria.

Además, los asistentes podrán conocer algunas de las actuaciones que Renfe está desarrollando dentro de su Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030.

Este programa contempla una inversión superior a 1.000 millones de euros destinada a modernizar, digitalizar y ampliar las instalaciones de mantenimiento de la compañía.

La apertura del complejo malagueño se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre y que este año tiene como lema "Movilidad para todas las personas".

Renfe pretende con estas actividades acercar a los ciudadanos el funcionamiento del ferrocarril y poner en valor su papel dentro de una movilidad sostenible, accesible y eficiente.