El rincón de Málaga que enamoró a Orson Welles y en el que pidió que esparcieran sus cenizas: "Un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir"

"Un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir". Esta es la frase que pronunció el escritor y director Orson Welles que resume a la perfección su relación con uno de los municipios más hermosos y famosos de toda Málaga, Ronda, del que el estadounidense estaba profundamente enamorado hasta el punto de pedir que sus cenizas reposaran en esta localidad para siempre.

Su nacimiento, que no pudo escoger, se produjo en Kenosha, Wisconsin, en 1915. Pero lo que sí pudo elegir fue el lugar donde descansaría para siempre, y este no sería otro que esa Ronda en la que tan feliz había sido y que tantas vivencias le había dado a lo largo de su vida.

El viaje a Ronda que marcó la vida de Orson Welles

La primera vez que el director de 'Ciudadano Kane' y de la ficción radiofónica 'La guerra de los mundos' viajó a Andalucía fue cuando tan solo tenía doce años.

Lo hizo de la mano de su padre y del torero Juan Belmonte, muy amigo de la familia. Un viaje que le marcaría para siempre, pues fue en este traslado donde descubrió una de sus grandes pasiones, el toreo.

Orson Welles durante su juventud / Archivo

Así, con 18 años, decidió visitar Ronda por primera vez en su vida con la ilusión de convertirse en torero. No conocía la localidad, solo acudía a este enclave para tomar clases con la intención de triunfar en el panorama. Pero cuando llegó a la ciudad de los tajos, encontró algo que no esperaba: su tierra soñada, en la que se sentía plenamente feliz.

De la pasión por el toreo al éxito en Hollywood

Mientras daba sus primeros pasos en el toreo, Welles residió durante años en la ciudad mientras se ganaba la vida a duras penas como escritor. Pero, a pesar de la pasión que sentía por la tauromaquia, quienes veían al estadounidense en el coso lo tenían claro: todo el talento que tenía en la escritura y dirección, le faltaba ante un toro.

Así, su carrera en el mundo del toreo no consiguió despegar, mientras que su trayectoria en Hollywood como cineasta sí que le brindó grandes éxitos, lo que hizo que Welles se decantara por esta disciplina.

Ronda, el hogar al que siempre regresaba el cineasta

Pero, a pesar de la distancia, Welles no conseguía olvidar Ronda y todo lo que le había dado, lo que hacía que, en cada ocasión que podía, viajara a la ciudad malagueña para disfrutar de la que se había convertido en su verdadero hogar.

Allí, el cineasta era un habitual en casa de la familia Ordóñez, con quienes tenía una profunda amistad nacida de la pasión de Orson Welles por el toreo.

El Recreo de San Cayetano, el lugar elegido para descansar por Orson Welles

De ese modo, Welles siempre se hospedaba con la familia Ordóñez en la finca El Recreo de San Cayetano, situada a las afueras de Ronda. Un entorno rodeado de colinas y olivares de extrema belleza en el que el escritor vivió algunos de sus mejores momentos y que le llevó a elegir este mismo lugar para reposar para siempre.

Y es que, a pesar de que finalmente falleció en 1985 en Hollywood, el lugar que mayores triunfos le había dado, Welles quería descansar por toda la eternidad en su querida Ronda.

Las cenizas de Orson Welles en una finca rondeña

Por ello, su hija Beatrice colocó las cenizas del director en un pozo del jardín de El Recreo de San Cayetano, una finca que en la actualidad es propiedad de Fran y Cayetano Rivera, y que se puede alquilar como casa rural.

Así, en el pozo seco donde descansan las cenizas del director, se encuentra una placa donde se puede leer en honor a Welles: "Ronda, al maestro de maestros".

El Paseo de Orson Welles y su huella en la ciudad

Además, la huella de Orson Welles en la ciudad se ha extendido por otros tantos enclaves de Ronda, como el Paseo de Blas Infante, situado a la salida de la Plaza de Toros, uno de los rincones favoritos del director y conocido para muchos rondeños como 'Paseo de Orson Welles'.

Puente Nuevo sobre el Tajo de Ronda. / Javier Lerena

Así, el escritor decidió descansar para siempre en esta ciudad inundada de belleza, naturaleza y cultura que tiene en el Puente Nuevo de Ronda uno de sus mayores símbolos.

El Puente Nuevo, el gran símbolo de Ronda

Una obra maestra de 98 metros de altura construida en sillares de piedra extraídos del fondo de la garganta del Tajo y levantada entre 1751 y 1793 por el arquitecto Martín de Aldehuela.

Esta construcción permite la conexión del barrio moderno o del Mercadillo, con calles más anchas y nuevas, con su plaza de toros como principal bastión, con la Ronda antigua, de callejones empedrados salpicados con innumerables monumentos y con vistas desde sus balcones de las casas colgantes sobre el mismo borde del precipicio.

La plaza de toros, los baños árabes y los miradores de Ronda

Otro de los monumentos más emblemáticos de Ronda se encuentra en su Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería, uno de los lugares más visitados por Welles, construida, al igual que el Puente Nuevo, por Martín de Aldehuela, y considerada una de las más antiguas de España al datar de 1785.

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A esto se suman los baños árabes situados en la confluencia del arroyo de las Culebras con el Guadalevín, distinguidos como unos de los mejor conservados de la Península, así como sus increíbles miradores con vistas a las cumbres de las sierras de las Nieves y de Grazalema, como el propio Puente Nuevo, los Miradores del Paseo Blas Infante, el Paseo de Kazunori Yamauchi o los miradores de Martín Aldehuela. Un entorno repleto de belleza e historia que hizo que Welles quisiera descansar para siempre en ella.