La UMA se prepara para la vuelta a las aulas: cuándo empiezan las clases en cada facultad

La Universidad de Málaga se prepara para recibir a sus alumnos de manera gradual. El curso académico 2026/2027 esá a punto de comenzar para los estudiantes de la UMA, quienes se incorporarán a partir del miércoles 9 de septiembre de manera progresiva segun la facultad o el curso.

Después del 9 de septiembre, cuando regresarán la mayoría de facultades, seguirán comenzando las clases entre el 10, el 14 y el 21 de este mismo mes.

9 de septiembre

El 9 de septiembre será el día de mayor afluencia en el primer día, con la mayoría de facultades restableciendo la actividad lectiva. Este día comienzan las clases en la E.T.S. de Arquitectura, E.T.S. de Ingeniería de Informática, E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Derecho, la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Turismo, la Facultad de Medicina (salvo 6º curso), la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Enfermería Virgen de la Paz de Ronda y el primer curso del Centro de Magisterio María Inmaculada en Antequera.

10 de septiembre de 2026

El 10 de septiembre será el turno de la Escuela de Ingenierías Industriales y el resto de cursos del centro de Magisterio María Inmaculada de Antequera.

14 de septiembre de 2026

El lunes 14 de septiembre regresan a clase los estudiantes de la Facultad de Marketing y Gestión, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajoy la Facultad de Psicología y Logopedia .

21 de septiembre de 2026

Los últimos en incorporarse, el lunes 21 de septiembre, serán los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el sexto curso de Medicina.