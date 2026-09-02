Infraestructuras
La Universidad Laboral de Málaga reparará sus cubiertas tras los daños del temporal de febrero: más de 523.000 euros de inversión
La actuación tendrá un plazo de cuatro meses y permitirá solucionar las filtraciones y humedades registradas en varios espacios del instituto
El IES Número 1 Universidad Laboral de Málaga afrontará una intervención para reparar los desperfectos provocados por el temporal del pasado mes de febrero. Las obras han sido adjudicadas por la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por 523.773,86 euros y tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.
La actuación será desarrollada por la unión temporal de empresas formada por Geprosur S.L. y Rofez S.L. y tendrá como principal objetivo resolver los problemas de filtraciones y humedades en dos de las cubiertas del centro educativo.
Nuevas cubiertas para evitar filtraciones de agua
El origen de los problemas se encuentra en el deterioro de la impermeabilización de estos espacios, que ha perdido estanqueidad con el paso del tiempo. El edificio afectado data de finales de la década de los 70.
Los trabajos contemplan la demolición de las cubiertas actuales y la construcción de otras dos nuevas, que incorporarán una nueva capa impermeabilizante para impedir la entrada de agua y recuperar la estanqueidad de los edificios.
La intervención no se limitará al exterior. El proyecto incluye también la reparación de los daños ocasionados por las filtraciones en las zonas interiores del instituto, afectadas por la entrada de agua durante los episodios meteorológicos adversos.
Cuatro meses de obras en la Universidad Laboral
El contrato establece un plazo de cuatro meses para completar las actuaciones previstas en este centro educativo de Málaga.
Las obras forman parte del plan Andalucía Actúa, destinado a reparar infraestructuras educativas que sufrieron desperfectos como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas durante el pasado invierno.
La contratación se ha realizado mediante un acuerdo marco de la Agencia Pública Andaluza de Educación diseñado para agilizar la adjudicación y el comienzo de intervenciones cuyo presupuesto no supere el millón de euros.
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